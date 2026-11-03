राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने बताया झूठ का 'ठेकेदार', बोले- मुकदमा चले

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया है. मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया में अगर किसी ने झूठ बोलने का ठेका लिया होगा तो उसका नाम राहुल गांधी है. झूठ की खेती इनका काम है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या हैं इसपर राहुल गांधी जिनपर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. 600 घंटे से ऊपर हो गया जब राहुल गांधी राष्ट्रपति को कहकर आए कि वो सबूत देंगे, लेकिन अभी तक सबूत नहीं दिया है. इनपर तो 420 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये झूठ की खेती करके भ्रम फैला रहे हैं. अगर हिम्मत है तो पहले सबूत पेश करें.

#WATCH पटना, बिहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "दुनिया में अगर किसी ने झूठ बोलने का ठेका लिया होगा तो उसका नाम राहुल गांधी है। झूठ की खेती इनका काम है। नरेंद्र मोदी क्या हैं इसपर राहुल गांधी जो दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, उनके सर्टिफिकेट की जरूत नहीं है... 600 घंटे से ऊपर हो गया जब राहुल गांधी राष्ट्रपति को कहकर आए कि वो सबूत देंगे लेकिन अभी तक सबूत नहीं दिया है। इनपर तो 420 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये झूठ की खेती करके भ्रम फैला रहे हैं... अगर हिम्मत है तो पहले सबूत पेश करें..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026

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'तथ्यों का सामना करने से भागते हैं राहुल गांधी'

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी मंगलवार को एक्स पर बोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बहस की चुनौती देने वाले राहुल गांधी स्वयं संसद में तथ्यों का सामना करने से भागते हैं.

संजय सरावगी ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, "विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाना और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर टूलकिट चलाने वाले राहुल गांधी 140 करोड़ भारतीयों के प्रचंड जनादेश और अटूट भरोसे से बने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विदेशी मदद के हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं. अपनी तय राजनीतिक हार से बौखलाकर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए."

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