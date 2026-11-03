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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने बताया झूठ का 'ठेकेदार', बोले- मुकदमा चले

राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने बताया झूठ का 'ठेकेदार', बोले- मुकदमा चले

गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या हैं इसपर राहुल गांधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूत नहीं है. इनपर 420 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये झूठ की खेती करके भ्रम फैला रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया है. मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया में अगर किसी ने झूठ बोलने का ठेका लिया होगा तो उसका नाम राहुल गांधी है. झूठ की खेती इनका काम है. 

गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या हैं इसपर राहुल गांधी जिनपर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. 600 घंटे से ऊपर हो गया जब राहुल गांधी राष्ट्रपति को कहकर आए कि वो सबूत देंगे, लेकिन अभी तक सबूत नहीं दिया है. इनपर तो 420 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये झूठ की खेती करके भ्रम फैला रहे हैं. अगर हिम्मत है तो पहले सबूत पेश करें.

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'तथ्यों का सामना करने से भागते हैं राहुल गांधी'

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी मंगलवार को एक्स पर बोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बहस की चुनौती देने वाले राहुल गांधी स्वयं संसद में तथ्यों का सामना करने से भागते हैं. 

संजय सरावगी ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, "विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाना और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर टूलकिट चलाने वाले राहुल गांधी 140 करोड़ भारतीयों के प्रचंड जनादेश और अटूट भरोसे से बने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विदेशी मदद के हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं. अपनी तय राजनीतिक हार से बौखलाकर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Nov 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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