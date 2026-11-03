पटना में प्रदर्शन से पहले पुलिस का एक्शन, छात्र-अभ्यर्थियों को दौड़ाकर किया डिटेन

बिहार में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक, लंबित नियुक्तियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन करने निकले छात्र-अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया. आज मंगलवार (03 नवंबर 2026) को प्रस्तावित आंदोलन से पहले ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने गांधी मैदान से छात्रों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इस दौरान छात्र नेता अमन को भी डिटेन किया गया.

छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाने की तैयारी की थी. उनका कहना था कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. सरकार को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियुक्तियों को लेकर ठोस जवाब देना चाहिए.

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गांधी मैदान से CM आवास तक जाना था मार्च

छात्रों के मुताबिक, मार्च पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास तक जाना था. इसके लिए छात्र धीरे-धीरे जुटने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी. जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग की गई थी. गांधी मैदान में भी छात्रों को जुटने से रोका गया. पुलिस की सख्ती के कारण प्रदर्शनकारी मार्च नहीं निकाल सके.

प्रदर्शन से पहले ही छात्रों को किया डिटेन

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गांधी मैदान से ही छात्र-अभ्यर्थियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. छात्र नेता अमन को भी डिटेन किया गया. छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाने के बजाय लगातार आश्वासन दे रही है. वे समय पर परीक्षा और नियुक्ति कराने की मांग कर रहे हैं.

पेपर लीक और भर्ती में पारदर्शिता की मांग

छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई शामिल है. इसके अलावा लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने की मांग की गई. अभ्यर्थियों ने 1799 दारोगा भर्ती, BSSC और BPSC परीक्षाओं की जांच कराने की भी मांग उठाई.

TRE-4 और 70वीं BPSC परीक्षा पर भी सवाल

प्रदर्शनकारी TRE-4 में CTET अभ्यर्थियों को TRE-1 की तर्ज पर मौका देने की मांग कर रहे थे. साथ ही 70वीं BPSC और मद्य निषेध भर्ती में कथित धांधली की जांच की मांग भी शामिल थी. छात्रों का कहना है कि उन्हें तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि तय समय पर परीक्षा और नियुक्ति चाहिए.

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