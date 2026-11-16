ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

समस्तीपुर के पूसा में छठ का प्रसाद जूठा करने पर मां ने चार साल की बेटी की कथित तौर पर पिटाई की. बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : श्री राजपूत |  Updated at : 16 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिरौली गांव में छठ पूजा का प्रसाद जूठा करने पर एक मां ने अपनी चार साल की बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी. बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है.

मृत बच्ची की पहचान सुहानी कुमारी के रूप में हुई है. वह राजू पासवान की बेटी थी. पिता के अनुसार, छठ पूजा के लिए परिवार के लोग घर के पास घाट बनाने गए थे. इस दौरान रीना घर में पूजा के पकवान तैयार कर रही थी. तभी सुहानी ने अनजाने में प्रसाद का पकवान जूठा कर दिया. इससे नाराज होकर मां ने बच्ची की पिटाई कर दी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
बिहार
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
बिहार
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
बिहार
CM सम्राट का जन्मदिन आज, जानें उनके संघर्ष से सत्ता तक का सफर
CM सम्राट का जन्मदिन आज, जानें उनके संघर्ष से सत्ता तक का सफर

यह भी पढ़ें- राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'

तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गई मां

पिटाई के बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद रीना ही उसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. बेटी की मौत से परिवार में मातम छा गया. पिता राजू पासवान और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पिता बोले- पत्नी को मिले कठोर सजा

राजू पासवान ने घटना के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोपी पत्नी को कठोर सजा देने की मांग की है. राजू ने कहा कि उनके तीन बच्चे हैं. इनमें सात साल की बेटी शिवानी, चार साल की सुहानी और डेढ़ साल का बेटा राजा शामिल हैं. बेटी की मौत के बाद उन्होंने कहा कि अब वह अपने बच्चों को अकेले पालेंगे.

पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर पूसा थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि चार साल की बच्ची की मौत की सूचना मिली थी. मामले में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होगी. घटना से पूरे गांव में शोक है.

यह भी पढ़ें- बिहार में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन, घाट पहुंचीं रोहिणी-अक्षरा

Published at : 16 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Samastipur BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
बिहार
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
बिहार
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
बिहार
CM सम्राट का जन्मदिन आज, जानें उनके संघर्ष से सत्ता तक का सफर
CM सम्राट का जन्मदिन आज, जानें उनके संघर्ष से सत्ता तक का सफर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget