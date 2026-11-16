समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिरौली गांव में छठ पूजा का प्रसाद जूठा करने पर एक मां ने अपनी चार साल की बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी. बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है.

मृत बच्ची की पहचान सुहानी कुमारी के रूप में हुई है. वह राजू पासवान की बेटी थी. पिता के अनुसार, छठ पूजा के लिए परिवार के लोग घर के पास घाट बनाने गए थे. इस दौरान रीना घर में पूजा के पकवान तैयार कर रही थी. तभी सुहानी ने अनजाने में प्रसाद का पकवान जूठा कर दिया. इससे नाराज होकर मां ने बच्ची की पिटाई कर दी.

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तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गई मां

पिटाई के बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद रीना ही उसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. बेटी की मौत से परिवार में मातम छा गया. पिता राजू पासवान और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पिता बोले- पत्नी को मिले कठोर सजा

राजू पासवान ने घटना के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोपी पत्नी को कठोर सजा देने की मांग की है. राजू ने कहा कि उनके तीन बच्चे हैं. इनमें सात साल की बेटी शिवानी, चार साल की सुहानी और डेढ़ साल का बेटा राजा शामिल हैं. बेटी की मौत के बाद उन्होंने कहा कि अब वह अपने बच्चों को अकेले पालेंगे.

पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर पूसा थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि चार साल की बच्ची की मौत की सूचना मिली थी. मामले में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होगी. घटना से पूरे गांव में शोक है.

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