राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'

छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने देश और बिहार के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दीं. चिराग ने छठी मैया के प्रति अपनी आस्था जताई. साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि त्योहार किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि श्रद्धा से मनाया जाता है. त्योहारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए.

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने छठ के अंतिम दिन परिवार के साथ पूजा की. उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से सभी के सुख-समृद्धि की कामना की. चिराग ने कहा कि वह पूरे श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाते हैं. उन्हें पता ही नहीं चलता कि चार दिन कैसे बीत जाते हैं.

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बोले- छठी मैया ने हर साल बहुत कुछ दिया

चिराग पासवान ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है. हर बीतते साल के साथ उन्हें मां का आशीर्वाद मिला है. उन्होंने कामना की कि यह पर्व हर किसी के जीवन को बेहतर बनाए. आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो.

#WATCH | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "देशवासियों को, बिहार वासियों को, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं... मैंने उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ पाया है। मैं पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन को मनाता हूं। ये चार दिन कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है... हर बीतते साल के साथ छठी मैया ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी कामना यही है कि हर किसी के जीवन को ये पर्व बेहतर बनाएं। आने वाला साल हर किसी के लिए बेहतर साल हो। हर किसी की मनोकामना पूरी हो..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026

राज ठाकरे के बयान पर दिया जवाब

MNS प्रमुख राज ठाकरे के छठ पूजा को लेकर दिए गए बयान पर चिराग ने कहा कि त्योहारों को थोपा नहीं जाता, बल्कि मनाया जाता है. जब लोग पूरे श्रद्धा भाव से एक-दूसरे के त्योहारों से जुड़ते हैं, तो सभी पर्वों का महत्व बढ़ता है. उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार त्योहार मनाने की आजादी है.

बोले- राजनीति से दूर रखे जाने चाहिए त्योहार

चिराग ने कहा कि उन्होंने हमेशा त्योहारों को राजनीति से दूर रखा है. छठ लोक आस्था का महापर्व है. किसी राजनीतिक दल के बयान या रोक लगाने की कोशिश से इस पर्व का महत्व कम नहीं होगा. उन्होंने साफ कहा कि छठ की आस्था लोगों के दिलों में है. इसे राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित नहीं किया जा सकता.

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