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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'

राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'

चिराग पासवान ने परिवार के साथ छठ के अंतिम दिन उषा अर्घ्य दिया. राज ठाकरे के बयान पर उन्होंने कहा कि त्योहार थोपा नहीं जाता और छठ की आस्था को राजनीति से कम नहीं किया जा सकता.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने देश और बिहार के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दीं. चिराग ने छठी मैया के प्रति अपनी आस्था जताई. साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि त्योहार किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि श्रद्धा से मनाया जाता है. त्योहारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए.

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने छठ के अंतिम दिन परिवार के साथ पूजा की. उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से सभी के सुख-समृद्धि की कामना की. चिराग ने कहा कि वह पूरे श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाते हैं. उन्हें पता ही नहीं चलता कि चार दिन कैसे बीत जाते हैं.

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बोले- छठी मैया ने हर साल बहुत कुछ दिया

चिराग पासवान ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है. हर बीतते साल के साथ उन्हें मां का आशीर्वाद मिला है. उन्होंने कामना की कि यह पर्व हर किसी के जीवन को बेहतर बनाए. आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो.

राज ठाकरे के बयान पर दिया जवाब

MNS प्रमुख राज ठाकरे के छठ पूजा को लेकर दिए गए बयान पर चिराग ने कहा कि त्योहारों को थोपा नहीं जाता, बल्कि मनाया जाता है. जब लोग पूरे श्रद्धा भाव से एक-दूसरे के त्योहारों से जुड़ते हैं, तो सभी पर्वों का महत्व बढ़ता है. उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार त्योहार मनाने की आजादी है.

बोले- राजनीति से दूर रखे जाने चाहिए त्योहार

चिराग ने कहा कि उन्होंने हमेशा त्योहारों को राजनीति से दूर रखा है. छठ लोक आस्था का महापर्व है. किसी राजनीतिक दल के बयान या रोक लगाने की कोशिश से इस पर्व का महत्व कम नहीं होगा. उन्होंने साफ कहा कि छठ की आस्था लोगों के दिलों में है. इसे राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित नहीं किया जा सकता.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Patna BIHAR NEWS
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