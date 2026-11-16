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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!

राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!

राज ठाकरे के छठ पूजा पर दिए बयान की बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने निंदा की. उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और राज ठाकरे से देशवासियों से माफी मांगने को कहा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Nov 2026 02:43 PM (IST)
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छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर विवाद बढ़ गया है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग लोक आस्था के महापर्व छठ को मना रहे हैं. ऐसे समय में इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रेम कुमार ने राज ठाकरे से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की.

प्रेम कुमार ने कहा कि छठ पूजा सदियों से मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाती रहेगी. राज ठाकरे के बयान से उनका दिमागी दिवालियापन दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए. यह बयान सनातन धर्म और लोगों की आस्था का अपमान है. उन्होंने दावा किया कि देश के करीब 90 प्रतिशत लोगों की आस्था सनातन धर्म से जुड़ी है.

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राज ठाकरे ने छठ पूजा को लेकर क्या कहा था?

MNS प्रमुख राज ठाकरे ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी छठ पूजा के मुद्दे का इस्तेमाल मुंबई और महाराष्ट्र में तनाव पैदा करने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर छठ पूजा की रील्स को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में दिखाया जा रहा है. उन्होंने मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा था कि MNS ने इसे बंद कराया.

यूपी चुनाव से जोड़कर भाजपा पर लगाया आरोप

राज ठाकरे ने दावा किया था कि भाजपा महाराष्ट्र में मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों के बीच टकराव पैदा करना चाहती है. उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा था कि भाजपा ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. उन्होंने मराठी लोगों से भाजपा के कथित राजनीतिक जाल में नहीं फंसने की अपील भी की थी.

प्रेम कुमार ने माफी मांगने की मांग की

प्रेम कुमार ने कहा कि राज ठाकरे को समय रहते देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि देश ऐसे बयानों को माफ नहीं करेगा. प्रेम कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए. आने वाले समय में जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Nov 2026 02:43 PM (IST)
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