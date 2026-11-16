राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!

छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर विवाद बढ़ गया है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग लोक आस्था के महापर्व छठ को मना रहे हैं. ऐसे समय में इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रेम कुमार ने राज ठाकरे से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की.

प्रेम कुमार ने कहा कि छठ पूजा सदियों से मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाती रहेगी. राज ठाकरे के बयान से उनका दिमागी दिवालियापन दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए. यह बयान सनातन धर्म और लोगों की आस्था का अपमान है. उन्होंने दावा किया कि देश के करीब 90 प्रतिशत लोगों की आस्था सनातन धर्म से जुड़ी है.

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राज ठाकरे ने छठ पूजा को लेकर क्या कहा था?

MNS प्रमुख राज ठाकरे ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी छठ पूजा के मुद्दे का इस्तेमाल मुंबई और महाराष्ट्र में तनाव पैदा करने के लिए कर रही है. उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर छठ पूजा की रील्स को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में दिखाया जा रहा है. उन्होंने मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा था कि MNS ने इसे बंद कराया.

#WATCH | Patna | On Raj Thackeray's comments on Chhath Puja, Bihar Assembly Speaker Prem Kumar says, "The statement coming from a leader from a state of the country is quite sad. It shows his mental bankruptcy, and he has no capacity to think. Chhath festival has been celebrated for centuries. The number of people celebrating this festival is increasing. I condemn his statement. This leader should apologise to the countrymen. Such leaders should watch what they say. It is an insult to the entire Sanatan Dharma." — ANI (@ANI) November 16, 2026

यूपी चुनाव से जोड़कर भाजपा पर लगाया आरोप

राज ठाकरे ने दावा किया था कि भाजपा महाराष्ट्र में मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों के बीच टकराव पैदा करना चाहती है. उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा था कि भाजपा ऐसा राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. उन्होंने मराठी लोगों से भाजपा के कथित राजनीतिक जाल में नहीं फंसने की अपील भी की थी.

प्रेम कुमार ने माफी मांगने की मांग की

प्रेम कुमार ने कहा कि राज ठाकरे को समय रहते देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि देश ऐसे बयानों को माफ नहीं करेगा. प्रेम कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए. आने वाले समय में जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी.

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