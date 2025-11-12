हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRohtas Experts Exit Poll: सासाराम-नोखा में RJD आगे, करगहर में BSP का उभार, डेहरी-दिनारा में कड़ा संघर्ष!

Rohtas Experts Exit Poll: सासाराम-नोखा में RJD आगे, करगहर में BSP का उभार, डेहरी-दिनारा में कड़ा संघर्ष!

Bihar Exit Polls: स्थनीय पत्रकारों की राय में इस बार रोहतास में महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है. राजद ने सासाराम और नोखा में स्पष्ट बढ़त ले ली है, जबकि कांग्रेस चेनारी पर काफी मजबूत है.

By : रंजन सिंह राजपूत | Updated at : 12 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के दोनों चरणों के मतदान के बाद रोहतास जिले की सातों विधानसभा सीटों पर आए एग्जिट पोल के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है. कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है. स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक यहां महागठबंधन आगे निकलते ही दिख रहा है. तीन सीटों पर जीत और तीन सीटों पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है. अभी ये अंतिम नतीजे नहीं हैं,जोकि 14 नवम्बर को आएंगे.

स्थनीय पत्रकारों की राय में इस बार रोहतास में महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है. राजद ने सासाराम और नोखा में स्पष्ट बढ़त ले ली है, जबकि कांग्रेस चेनारी पर काफी मजबूत है. इस बार बहुजन समाज पार्टी को करगहर में फायदा, जबकि काराकाट, डेहरी और दिनारा में त्रिकोणीय मुकाबला है. एनडीए को सिर्फ दिनारा में जीत मिल सकती है, जहां पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह आगे हैं.

रोहतास की 7 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -

- एनडीए: 1 सीट  
- महागठबंधन: 3 सीटें  
  - आरएलएम: 1 सीट  
  - राजद: 2 सीटें  
  - कांग्रेस: 1 सीट  
- कड़ा मुकाबला: 3 सीटें  

सासाराम में RJD की जीत की प्रबल संभावना

कई स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा के बाद निचोड़ यही निकला कि सासाराम विधानसभा में RJD उम्मीदवार सत्येन्द्र शाह जीत रहे हैं. उनके सामने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाह की पत्नी स्नेह लता हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

नोखा विधानसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार अनीता चौधरी जीत रही हैं. उनके सामने JDU के नागेन्द्र चंद्रवंशी हैं.
इसके अलावा काराकाट विधानसभा में भी महागठबंधन काफी मजबूर है. यहां से महागठबंधन समर्थित सीपीआई (एमएल) उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी के बीच जोरदार मुकाबला जारी है.जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह तीसरे स्थान पर हैं.

BSP का खुल सकता है खाता

करगहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा (BSP) के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह जीत रहे हैं. जबकि उनके मुकाबले महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा हर रहे हैं. यहां जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह तीसरे स्थान पर हैं.

डेहरी-दिनारा में कांटे की टक्कर

डेहरी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और एनडीए सहयोगी दल एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी सोनू कुमार के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है. यहां से कोई भी जीत सकता है.

कुछ इसी तरह दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी राजेश यादव और निर्दलीय पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. जय कुमार सिंह जीत सकते हैं. जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह तीसरे स्थान पर हैं.

चेनारी में कांग्रेस आगे

चेनारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल राम आगे चल रहे हैं. जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी नेहा नटराज तीसरे स्थान पर हैं.

कुल मिलाकर रोहताश में महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है. स्थानीय पत्रकारों ने उसे 3 सीटें कन्फर्म कर दी हैं. बाकी पर भी वो फाइट में है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll Rohtas Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: क्या पुलिस की पोस्ट ने किया आरोपी उमर को पैनिक?, देखिए पूरी रिपोर्ट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में 12 में से 8 शवों को शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपा गया
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट पर J&K पुलिस से पूछे गए 5 चौंकाने वाले सवाल! | Red Fort Bomb Blast Case
Delhi Red Fort Blast: शाहीन के Maharashtra कनेक्शन की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी- सूत्र | Breaking
Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Fatty Liver Disease Symptoms: आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
आज से ही शुरू कर दें ये 5 एक्सरसाइज, रिवर्स हो जाएगा खतरनाक फैटी लिवर
जनरल नॉलेज
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
न शेरवानी, न सेहरा… यहां शादी से पहले दूल्हे को देना होता है अजीबो-गरीब फिटनेस टेस्ट, तब मिलती है दुल्हन
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget