Rohtas Experts Exit Poll: सासाराम-नोखा में RJD आगे, करगहर में BSP का उभार, डेहरी-दिनारा में कड़ा संघर्ष!
Bihar Exit Polls: स्थनीय पत्रकारों की राय में इस बार रोहतास में महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है. राजद ने सासाराम और नोखा में स्पष्ट बढ़त ले ली है, जबकि कांग्रेस चेनारी पर काफी मजबूत है.
बिहार विधानसभा के दोनों चरणों के मतदान के बाद रोहतास जिले की सातों विधानसभा सीटों पर आए एग्जिट पोल के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है. कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है. स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक यहां महागठबंधन आगे निकलते ही दिख रहा है. तीन सीटों पर जीत और तीन सीटों पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है. अभी ये अंतिम नतीजे नहीं हैं,जोकि 14 नवम्बर को आएंगे.
स्थनीय पत्रकारों की राय में इस बार रोहतास में महागठबंधन का दबदबा दिख रहा है. राजद ने सासाराम और नोखा में स्पष्ट बढ़त ले ली है, जबकि कांग्रेस चेनारी पर काफी मजबूत है. इस बार बहुजन समाज पार्टी को करगहर में फायदा, जबकि काराकाट, डेहरी और दिनारा में त्रिकोणीय मुकाबला है. एनडीए को सिर्फ दिनारा में जीत मिल सकती है, जहां पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह आगे हैं.
रोहतास की 7 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -
- एनडीए: 1 सीट
- महागठबंधन: 3 सीटें
- आरएलएम: 1 सीट
- राजद: 2 सीटें
- कांग्रेस: 1 सीट
- कड़ा मुकाबला: 3 सीटें
सासाराम में RJD की जीत की प्रबल संभावना
कई स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा के बाद निचोड़ यही निकला कि सासाराम विधानसभा में RJD उम्मीदवार सत्येन्द्र शाह जीत रहे हैं. उनके सामने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाह की पत्नी स्नेह लता हैं.
नोखा विधानसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार अनीता चौधरी जीत रही हैं. उनके सामने JDU के नागेन्द्र चंद्रवंशी हैं.
इसके अलावा काराकाट विधानसभा में भी महागठबंधन काफी मजबूर है. यहां से महागठबंधन समर्थित सीपीआई (एमएल) उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी के बीच जोरदार मुकाबला जारी है.जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह तीसरे स्थान पर हैं.
BSP का खुल सकता है खाता
करगहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा (BSP) के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह जीत रहे हैं. जबकि उनके मुकाबले महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा हर रहे हैं. यहां जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह तीसरे स्थान पर हैं.
डेहरी-दिनारा में कांटे की टक्कर
डेहरी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और एनडीए सहयोगी दल एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी सोनू कुमार के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है. यहां से कोई भी जीत सकता है.
कुछ इसी तरह दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी राजेश यादव और निर्दलीय पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. जय कुमार सिंह जीत सकते हैं. जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह तीसरे स्थान पर हैं.
चेनारी में कांग्रेस आगे
चेनारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल राम आगे चल रहे हैं. जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी नेहा नटराज तीसरे स्थान पर हैं.
कुल मिलाकर रोहताश में महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है. स्थानीय पत्रकारों ने उसे 3 सीटें कन्फर्म कर दी हैं. बाकी पर भी वो फाइट में है.
