बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExit Poll: एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'

Exit Poll: एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी की पार्टी का बड़ा बयान, 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव में...'

Bihar Exit Poll: वीआईपी के नेता और प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ कुछ लोगों का सर्वे मात्र है. यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में दूसरे चरण की मतगणना के बाद विभिन्न एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल जारी हो रहे हैं. इस पर महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकार दिया है. वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने  दावा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम इससे कोसों दूर होगा.

देव ज्योति ने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ कुछ लोगों का सर्वे मात्र है. यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है. उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे. इस बार भी उसी कहानी को दोहराता यह एग्जिट पोल दिख रहा है. 

'लोगों ने वर्तमान सरकार को हटाने के लिए वोट डाला'

वीआईपी के प्रवक्ता ने कहा, "जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और विभिन्न इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि लोग इस चुनाव में बदलाव को लेकर मतदान किया है और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए वोट डाला है. प्रशासनिक दुरुपयोग और एनडीए समर्थकों की अराजकता के विरुद्ध में मतदाताओं ने एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है. इसे कोई नकार नहीं सकता है.

उन्होंने आगे कहा, "बिहार में पहले चरण का या दूसरे चरण का मतदान हो महागठबंधन की लहर चली है.  इस बार युवा चेहरा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है."

बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी ने इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है. 12 सीटों पर पार्टी का रिजल्ट आना है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा.

अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 12 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Exit Poll Mukesh Sahani Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Exit Poll 2025
Embed widget