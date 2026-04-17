नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का MLC बनना तय, 12 मई को आएगा चुनाव का रिजल्ट

बिहार की राजनीति में एक नई हलचल के संकेत मिल रहे हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने की तैयारी तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद एनडीए की ओर से जल्द ही दीपक प्रकाश के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है. यह सीट चार साल के कार्यकाल के लिए होगी.

गौरतलब है कि दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, जबकि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बनी सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं. ऐसे में उन्हें विधान परिषद के जरिए फिर से सक्रिय राजनीति में स्थापित करने की रणनीति मानी जा रही है.

इस सीट पर 12 मई को होगी वोटिंग

जानकारी के अनुसार, चुनाव के समय बीजेपी ने विधान परिषद की एक सीट देने का वादा कुशवाहा से किया था. बीजेपी नेता मंगल पांडेय के विधायक बनने से यह विधान परिषद की सीट खाली हुई है. इस सीट पर 12 मई को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी जारी होगा.

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30 अप्रैल है नामांकन दाखिल की अंतिम तिथि

इसके अलावा, यह चुनाव विधानसभा कोटे से होगा. 23 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है. नामांकन पत्रों की जांच दो मई को होगी, जबकि उम्मीदवार चार मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे.

बता दें कि बिहार में बनी नई सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि काम में लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए.

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