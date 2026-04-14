सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'लालू की पाठशाला से निकले, बिहार अब...'

नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को एक तरफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना गया. इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला के हैं. यह भी कहा कि बिहार अब गुजरात से चलेगा.

मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को पत्रकारों ने तेजस्वी से नई सरकार को लेकर सवाल किया था. कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. इसी पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, "अरे भाई जो भी है… लालू जी की पाठशाला के तो हैं... बीजेपी को भी अब लालू जी की विचारधारा के इर्द-गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है."

तेजस्वी यादव ने कहा, "सम्राट चौधरी को तो पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उन्हीं की पाठशाला के हैं. चाहे कोई भी हो.. सब लोग तो उसी पाठशाला के हैं."

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'गुजरात से चलेगी सरकार'

नई सरकार को लेकर आरजेडी नेता ने कहा, "यह जो नई सरकार बन रही है इस पर जनता ने मुहर नहीं लगाई है… और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा… सरकार गुजरात से चलेगी. कोई भी मुख्यमंत्री हो… लेकिन जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कहा, "नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए तो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं. नीतीश कुमार जी तो हमेशा बापू का नाम लेते थे… लेकिन उन्होंने भाजपा को मौका दे दिया जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं. जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे… उनको स्थापित कर दिया."

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