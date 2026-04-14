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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया

'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया

Bihar New CM: संजय झा का कहना है कि पहले बिहार होने में शर्म आती थी. नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की इज्जत बची. यह सरकार आगे नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Apr 2026 10:58 AM (IST)
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बिहार में नई सरकार के बनने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है.

बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में संजय कुमार झा ने कहा, "हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की इज्जत बची... जहां तक ​​इस सरकार की बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार की होगी." 

संजय झा ने कहा कि यह सरकार अगले 25-30 साल और उससे भी आगे तक नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी. उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा. उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: 'आज बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका नाम…', कांग्रेस का बड़ा बयान

संगठन को मजबूत कर रहे हैं निशांत: संजय झा

बातचीत में संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वह पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं. वह सभी से मिल रहे हैं, और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत समझदारी से समझना और मिलकर सुझाव देना है. भविष्य में उनका जो भी रोल होगा, चाहे पार्टी के अंदर हो या कहीं और, वह पार्टी के सदस्य तय करेंगे.

उधर जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो काम करने का अनुभव मिला, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ. राज्य की जो समस्या थी उसका समाधान उन्होंने (नीतीश) निकाला. आपको लगता था कि ये (आज होने वाली) अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी? इस पर श्रवण कुमार ने कहा, "ऐसा तो कभी महसूस नहीं होता था… ये हम लोगों के लिए दुखद है."

यह भी पढ़ें- बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तय! BJP के सीएम के साथ चिराग पासवान और मांझी के कितने मंत्री बनेंगे?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Apr 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Sanjay Kumar Jha Bihar New CM BIHAR NEWS
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