'जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह…', नए CM पर JDU नेता संजय झा की प्रतिक्रिया
Bihar New CM: संजय झा का कहना है कि पहले बिहार होने में शर्म आती थी. नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की इज्जत बची. यह सरकार आगे नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी.
बिहार में नई सरकार के बनने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है.
बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में संजय कुमार झा ने कहा, "हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की इज्जत बची... जहां तक इस सरकार की बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार की होगी."
संजय झा ने कहा कि यह सरकार अगले 25-30 साल और उससे भी आगे तक नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी. उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा. उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे.
#WATCH पटना: बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा "यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है... हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की… pic.twitter.com/N7L6MKv1Kt— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
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संगठन को मजबूत कर रहे हैं निशांत: संजय झा
बातचीत में संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वह पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं. वह सभी से मिल रहे हैं, और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत समझदारी से समझना और मिलकर सुझाव देना है. भविष्य में उनका जो भी रोल होगा, चाहे पार्टी के अंदर हो या कहीं और, वह पार्टी के सदस्य तय करेंगे.
उधर जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो काम करने का अनुभव मिला, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ. राज्य की जो समस्या थी उसका समाधान उन्होंने (नीतीश) निकाला. आपको लगता था कि ये (आज होने वाली) अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी? इस पर श्रवण कुमार ने कहा, "ऐसा तो कभी महसूस नहीं होता था… ये हम लोगों के लिए दुखद है."
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Source: IOCL