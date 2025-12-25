बिहार में BJP नेता की हत्या के बाद निशाने पर सम्राट चौधरी, RJD बोली- जनता भगवान-भरोसे

बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत शुरू हो गई है. बीते बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को एक तरफ जहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए यह कहा था कि मेरा काम कचरा साफ करना है वह मैं कर रहा हूं. कुछ अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें तीन महीने में भगा दूंगा. एक तरफ उन्होंने यह बयान दिया तो दूसरी ओर समस्तीपुर में बुधवार की शाम बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस पर आरजेडी ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है.

रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या को लेकर गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था चौपट है. आम जनता भगवान-भरोसे है. यह सरकार जब बीजेपी नेता को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही तो आम जनता को कहां से देगी?

बीजेपी बोली- रूपक सहनी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण

उधर बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हुई हत्या पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति ना करे. पुलिस के एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है.

फिलहाल इस घटना पर भले राजनीति शुरू हो गई है लेकिन देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपने दावे के अनुसार अगले तीन महीने में किस तरह अपराध को कंट्रोल कर पाते हैं. लगातार वे पहल कर रहे हैं. बिहार में अभया ब्रिगेड का भी गठन किया गया है. बता दें कि समस्तीपुर में जिस बीजेपी नेता रूपक सहनी का मर्डर हुआ है वह पंचायत अध्यक्ष थे. पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है. देखना होगा कि कब तक मामले का खुलासा होता है.

