बिहार: समस्तीपुर में BJP नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना

बिहार के समस्तीपुर में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) की शाम एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान रूपक सहनी (उम्र 23-24 साल के करीब) के रूप में की गई है. वे बीजेपी से जुड़े थे और पंचायत अध्यक्ष थे. रूपक के भाई दीपक सहनी बीजेपी जिला आईटी सेल के संयोजक हैं.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि रूपक सहनी खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट स्थित अपनी कंप्यूटर की दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने से रूपक सहनी गंभीर रूप से घायल होकर दुकान में ही गिर गए. करीब पांच से छह गोली लगी है.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए. मौके पर जुटे ग्रामीण जख्मी हालत में रूपक को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं

सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस को घटनास्थल से खोखा मिला है. साथ ही एफएसएल की टीम को भी सूचना दे दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगालेगी जिससे कुछ सबूत मिल सकता है. घटना के पीछे क्या कारण है यह पता नहीं चला है.

यह भी पढ़ें- बिहार: बेगूसराय में JDU के छात्र नेता को सुबह-सुबह मारी गोली, जिम जाने के दौरान हुई घटना