नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे पर RJD का बड़ा बयान, JDU को लेकर कर दी 'भविष्यवाणी'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे पर RJD का बड़ा बयान, 'JDU के इतने टुकड़े होंगे…'

नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे पर RJD का बड़ा बयान, 'JDU के इतने टुकड़े होंगे…'

Nitish Kumar Resign: आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. सवाल उठाया कि अब उस पार्टी में कोई वेट वाले नेता हैं क्या?

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 12:49 PM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया. सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है. यह भी कहा है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है. आगे की प्रक्रिया चल रही है. इब इस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि अब उनकी (नीतीश कुमार) पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. 

शक्ति यादव ने कहा, "अब जेडीयू पार्टी रहेगी क्या? और बहुत दिन तक रहेगी क्या? जेडीयू के इतने टुकड़े होंगे कि जेडीयू को समेटना भी मुश्किल हो जाएगा. अब उस पार्टी में कोई वेट (वजनदार) वाले नेता हैं क्या? उनकी पार्टी का समर्थन करने वाले और नीतीश कुमार की जाति के लोग यह मान रहे हैं कि अब जेडीयू खत्म हो जाएगी."

'सिद्धांत कोई मायने नहीं… कुर्सी सर्वोपरि'

शक्ति यादव ने कहा कि इस्तीफा तो देना ही था क्योंकि राज्यसभा के वह सदस्य बन चुके हैं, लेकिन 20 वर्षों से बिहार की जनता को गुमराह करके परिस्थितियों के हिसाब से वह मुख्यमंत्री बनते रहे हैं. उनके मुख्यमंत्री काल को देखा जाए तो उनके लिए सिद्धांत कोई मायने-मतलब नहीं था, कुर्सी सर्वोपरि थी.

यह भी पढ़ें- BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया MLA पद से इस्तीफा, अब कौन होगा बांकीपुर से उम्मीदवार?

शक्ति यादव ने बीजेपी को भी घेरा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चाल चली है. बीजेपी ने जो जाल बिछाया है उसमें नीतीश कुमार इस कदर फंस गए हैं कि उनका निकलना अब संभव नहीं है. वह निकलकर कहां जाएंगे? उन्होंने नीतीश कुमार के अंत के राजनीति सफर को दुखद करार दिया. 

नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को तिलांजलि देने वाला कोई नेता है तो नीतीश कुमार हैं. उन्होंने सदन में बीजेपी को लेकर कहा था कि यही लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से हटाई थी और वही नीतीश कुमार सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता में बने रहने के लिए हर काम को किया. जो आपके (नीतीश) कसीदे पढ़ रहे हैं, जो आपके इर्द-गिर्द रहे हैं, वही लोग हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वही लोग आपको दिल्ली में जगह देने में कामयाब हुए हैं.

यह भी पढ़ें- 'उनके चेहरे पर…', इस्तीफे को लेकर कैसा था CM नीतीश कुमार का रिएक्शन? इस नेता ने बताया

Published at : 30 Mar 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
JDU Nitish Kumar Shakti Yadav RJD BIHAR NEWS
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