'उनके चेहरे पर…', इस्तीफे को लेकर कैसा था CM नीतीश कुमार का रिएक्शन? इस नेता ने बताया
Bihar CM Nitish Kumar: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने (राज्यसभा) से पूरा बिहार दुखी है. हम लोगों को ये टीस बराबर रहेगी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी के पद से इस्तीफा सौंप दिया. संजय गांधी लेकर इस्तीफा पत्र लेकर विधान परिषद पहुंचे. इस्तीफे को स्वीकर कर लिया गया है. इस बीच बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैंने सुबह मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है. उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है. प्रक्रिया हो रही है और सीट को खाली घोषित किया जाएगा. हम लोगों का बहुत दिनों से अच्छा संबंध रहा है. उसको हम लोग निभाते आ रहे हैं. उनके जाने से पूरा बिहार दुखी है."
'आज विकसित राज्यों में होती है बिहार की गिनती'
अवधेश नारायण ने कहा कि सबको तकलीफ है कि इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, विकासशील मुख्यमंत्री, सबको लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री, हम लोगों के बीच से केंद्र में जा रहे हैं. हम लोगों को ये टीस बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं जिन्होंने विकास किया, बिहार ने विकास की किरण को देखा. आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होती है.
#WATCH पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, "मैंने सुबह मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। सीट खाली घोषित की जाएगी... उनके जाने से बिहार दुखी है... आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में हो रही… pic.twitter.com/RV4SAaIhcP— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026
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'उनके चेहरे से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता'
पत्रकारों ने सवाल किया कि आप जब सुबह नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो क्या लगा? उनसे बातचीत में आज कैसा लगा? इस पर सीएम के रिएक्शन के बारे में अवधेश नारायण ने कहा, "इतने धैर्यवान और निष्ठावान व्यक्ति हैं कि बातचीत में उनके चेहरे से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता है. हम लोगों को तकलीफ है कि इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं... लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है."
जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, "भावुक पल नहीं था, मुख्यमंत्री बहुत सहज महसूस कर रहे थे. वे नियमों का पालन करते हैं. लगभग 20 साल से हम साथ में एमएलसी रहे हैं."
#WATCH पटना: JDU MLC संजय गांधी ने MLC पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, "भावुक पल नहीं था, मुख्यमंत्री बहुत सहज महसूस कर रहे थे। वे नियमों का पालन करते हैं। लगभग 20 साल से हम साथ में MLC रहे हैं।" pic.twitter.com/DLgxdvH7E7— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 30, 2026
बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. हालांकि उन्होंने अभी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया है. यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री के पद से कब इस्तीफा देंगे. माना जा रहा है कि इस पर भी जल्द फैसला हो जाएगा.
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Source: IOCL