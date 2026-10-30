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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?

अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी नेता शक्ति यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण देते रहे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 30 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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राष्ट्रीय जनता दल के नेता शक्ति यादव ने अनंत सिंह के मामले में रिएक्शन दिया है. नीतीश कुमार पर भी हमला किया है. शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को बयान जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने सत्ता बचाने और सरकार बनाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया.

शक्ति यादव ने कहा कि अनंत सिंह को अदालत से राहत मिली थी. न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन पर दुलारचंद यादव की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले को किस तरह हवा दी गई, यह पूरा प्रदेश और देश जानता है.

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शक्ति यादव ने दावा किया कि अनंत सिंह लंबे समय तक नीतीश कुमार के लिए काम करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह तीन-तीन लाख वोटों की कथित लूट के जरिए नीतीश कुमार को चुनावी फायदा पहुंचाते थे. आरजेडी नेता ने कहा कि उन्होंने उनके लिए 9-9 हत्याएं कीं. जिसे उन्होंने खुद कबूला है, लेकिन उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह मामले में SC के फैसले पर नीरज कुमार बोले- 'न्यायपालिका में न्याय मिलता है'

सरकार बचाने के लिए इस्तेमाल का आरोप

शक्ति यादव ने कहा कि 2025 से पहले नीतीश कुमार की सरकार को बचाने की जरूरत थी. इसी वजह से अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे नेताओं का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण देते हैं. सत्ता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं. अब अनंत सिंह का काम नहीं तो उन्हें जेल जाना होगा.

नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल

आरजेडी नेता ने कहा कि अनंत सिंह खुद कहते थे कि नीतीश कुमार की क्या हैसियत थी. शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की राजनीति में एक खास तरीका रहा है. जो उनके साथ रहता है, उसे अपराध करने के बावजूद संरक्षण मिलता है. वहीं, विरोध करने वाले को बिना अपराध के भी आरोपी बना दिया जाता है.

सत्ता को चुनौती देने पर जेल भेजने का दावा

शक्ति यादव ने कहा कि अनंत सिंह सत्ता के संरक्षण में बाहर थे. जब उन्होंने सत्ता को चुनौती दी तो उन्हें जेल जाना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि अनंत सिंह ने अपराध किए थे और उन्हें इन मामलों से बचाने वाला नीतीश कुमार का संरक्षण था. शक्ति यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं.

यह भी पढ़ें- Explained: बिहार MLC चुनाव का 'मास्टरस्ट्रोक'! रोहिणी आचार्य का RJD को जिताने का फॉर्मूला कितना दमदार?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 30 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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