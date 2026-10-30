अनंत सिंह पर RJD का रिएक्शन, नीतीश कुमार का नाम लेकर क्या बोले शक्ति यादव?

राष्ट्रीय जनता दल के नेता शक्ति यादव ने अनंत सिंह के मामले में रिएक्शन दिया है. नीतीश कुमार पर भी हमला किया है. शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को बयान जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने सत्ता बचाने और सरकार बनाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल किया.

शक्ति यादव ने कहा कि अनंत सिंह को अदालत से राहत मिली थी. न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन पर दुलारचंद यादव की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले को किस तरह हवा दी गई, यह पूरा प्रदेश और देश जानता है.

शक्ति यादव ने दावा किया कि अनंत सिंह लंबे समय तक नीतीश कुमार के लिए काम करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह तीन-तीन लाख वोटों की कथित लूट के जरिए नीतीश कुमार को चुनावी फायदा पहुंचाते थे. आरजेडी नेता ने कहा कि उन्होंने उनके लिए 9-9 हत्याएं कीं. जिसे उन्होंने खुद कबूला है, लेकिन उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया.

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सरकार बचाने के लिए इस्तेमाल का आरोप

शक्ति यादव ने कहा कि 2025 से पहले नीतीश कुमार की सरकार को बचाने की जरूरत थी. इसी वजह से अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे नेताओं का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण देते हैं. सत्ता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं. अब अनंत सिंह का काम नहीं तो उन्हें जेल जाना होगा.

नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल

आरजेडी नेता ने कहा कि अनंत सिंह खुद कहते थे कि नीतीश कुमार की क्या हैसियत थी. शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की राजनीति में एक खास तरीका रहा है. जो उनके साथ रहता है, उसे अपराध करने के बावजूद संरक्षण मिलता है. वहीं, विरोध करने वाले को बिना अपराध के भी आरोपी बना दिया जाता है.

सत्ता को चुनौती देने पर जेल भेजने का दावा

शक्ति यादव ने कहा कि अनंत सिंह सत्ता के संरक्षण में बाहर थे. जब उन्होंने सत्ता को चुनौती दी तो उन्हें जेल जाना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि अनंत सिंह ने अपराध किए थे और उन्हें इन मामलों से बचाने वाला नीतीश कुमार का संरक्षण था. शक्ति यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं.

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