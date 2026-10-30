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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExplained: बिहार MLC चुनाव का 'मास्टरस्ट्रोक'! रोहिणी आचार्य का RJD को जिताने का फॉर्मूला कितना दमदार?

Explained: बिहार MLC चुनाव का 'मास्टरस्ट्रोक'! रोहिणी आचार्य का RJD को जिताने का फॉर्मूला कितना दमदार?

तिरहुत स्नातक सीट पर NDA के उम्मीदवार को 19,913 वोट मिले, जबकि RJD और जन सुराज का जोड़ सिर्फ 17,258 था. यानी 8 में से 7 सीटों पर यह जोड़ NDA से आगे दिखता है, लेकिन तिरहुत में नहीं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 30 Oct 2026 11:43 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी नेता रोहिणी आचार्य ने 29 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर एक फॉर्मूला दिया- 'TJ + PK = BJP/NDA ZERO'. रोहिणी का तर्क है कि अगर RJD के तेजस्वी यादव (TJ) और जन सुराज के प्रशांत किशोर (PK) हाथ मिला लें, तो बिहार में BJP/NDA को शून्य पर समेटा जा सकता है. यह फॉर्मूला MLC चुनाव के उस आंकड़े पर टिका है, जहां RJD और जन सुराज के वोटों को जोड़कर देखा जाए, तो NDA कई सीटों पर पीछे छूट जाता है.

सवाल यह है कि क्या यह गणित जमीन पर उतर सकता है या यह सिर्फ एक 'हवाई किला' है?

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रोहिणी का फॉर्मूला आखिर है क्या?

रोहिणी आचार्य ने X पर पोस्ट में साफ लिखा, 'बिहार में हुए MLC चुनावों ने बिहार में BJP/NDA को हराने का फॉर्मूला दे दिया है. TJ+PK= BJP/NDA ZERO. राजद और जन सुराज को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो BJP/NDA सभी 8 सीटों पर प्रथम चरण में ही हार जाएगी.'

रोहिणी ने आगे कहा कि BJP को हमेशा विपक्ष के बिखराव का फायदा मिला है. अगर विपक्ष एकजुट होकर वोटों का बंटवारा रोके, तो BJP को हराना पूरी तरह मुमकिन है. यह फॉर्मूला MLC चुनाव के 8 सीटों के उस आंकड़े पर आधारित है, जहां RJD और जन सुराज के उम्मीदवारों को मिले पहली पसंद के वोटों को जोड़कर NDA के वोटों से तुलना की गई है.

आंकड़ों के गणित में कहां-कहां बनता है फॉर्मूला?

रोहिणी के दावे को समझने के लिए MLC चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है. कई सीटों पर RJD और जन सुराज के वोटों का जोड़ NDA से आगे निकलता है:

  • सारण शिक्षक सीट: NDA को 2,440 वोट मिले, जबकि RJD (1,708) और जन सुराज (1,999) का जोड़ 3,707 था.
  • दरभंगा स्नातक सीट: NDA को 14,774 वोट मिले, जबकि RJD (13,483) और जन सुराज (9,230) का जोड़ 22,713 था.
  • कोसी स्नातक सीट: NDA को 24,258 वोट मिले, जबकि RJD (18,918) और जन सुराज (15,536) का जोड़ 34,454 था.
  • पटना शिक्षक सीट: NDA को 3,149 वोट मिले, जबकि RJD (3,143) और जन सुराज (1,509) का जोड़ 4,652 था.
  • पटना स्नातक सीट: NDA को 16,267 वोट मिले, जबकि RJD (14,125) और जन सुराज (11,038) का जोड़ 25,163 था.
  • दरभंगा शिक्षक सीट: NDA को सिर्फ 812 वोट मिले, जबकि जन सुराज (2,574) और RJD (196) का जोड़ 2,700 था.

एक अपवाद भी है कि तिरहुत स्नातक सीट पर यह गणित नहीं बैठता. यहां NDA के उम्मीदवार को 19,913 वोट मिले, जबकि RJD और जन सुराज का जोड़ सिर्फ 17,258 था. यानी 8 में से 7 सीटों पर यह जोड़ NDA से आगे दिखता है, लेकिन तिरहुत में नहीं.

तो क्या यह फॉर्मूला 'मुमकिन' है?

आंकड़ों की तुलना भले ही फॉर्मूले के पक्ष में दिखे, लेकिन जमीनी सियासत में इसे लागू करना बेहद मुश्किल है. एक्सपर्ट्स तीन बड़ी वजहें बताते हैं:

1. वोट ट्रांसफर की गारंटी नहीं

यह सबसे बड़ी अड़चन है. रोहिणी का पूरा गणित पहली पसंद के वोटों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन चुनाव में वोट ट्रांसफर (एक पार्टी के वोटर का दूसरी पार्टी को वोट देना) कोई गारंटीड चीज नहीं है. RJD का मुस्लिम-यादव वोट बैंक और जन सुराज का अपर कास्ट-युवा वोट बैंक की सामाजिक बुनावट अलग है. जरूरी नहीं कि एक के वोटर दूसरे के उम्मीदवार को वोट दें. यह एक 'हाइपोथेटिकल सिनेरियो' है, क्योंकि वोट ट्रांसफर को मान लेना गलत होगा.

2. नेतृत्व की 'ईगो' और सियासी टकराव

प्रशांत किशोर ने 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD के साथ काम किया था, लेकिन 2022 में उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाकर RJD से अलग रास्ता चुना. दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, बल्कि व्यक्तिगत मतभेद भी हैं.

किशोर खुद को 'बाहरी' नहीं, बल्कि बिहार का 'स्थायी विकल्प' बताते हैं और RJD के 'परिवारवाद' पर सवाल उठाते रहे हैं. ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना आसान नहीं है. फिलहाल, न तो तेजस्वी यादव और न ही प्रशांत किशोर ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया दी है.

3. MLC का गणित विधानसभा से अलग

MLC चुनाव का इलेक्टोरेट सीमित और खास होता है- शिक्षक और स्नातक. यहां जाति और स्थानीय समीकरण अलग तरह से काम करते हैं. विधानसभा चुनाव में पूरा मतदाता वर्ग शामिल होता है, जहां RJD का सामाजिक आधार (M-Y) और जन सुराज का आधार अलग-अलग है. MLC के आंकड़ों को विधानसभा चुनाव पर लागू करना एक बड़ी भूल हो सकती है.

फॉर्मूला 'कागज पर सही', 'जमीन पर मुश्किल'

रोहिणी आचार्य का फॉर्मूला आंकड़ों के लिहाज से दिलचस्प है और यह दिखाता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो, तो NDA को कड़ी टक्कर दी जा सकती है. हालांकि, सियासत में इसे लागू करना बेहद मुश्किल है. वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता, नेताओं के बीच मतभेद और MLC बनाम विधानसभा के अलग समीकरण इसे एक 'हवाई किला' बनाते हैं.

रोहिणी ने खुद अपनी पोस्ट में लिखा, 'आगे आगे देखिए होता है क्या!' यानी वह भी जानती हैं कि यह सिर्फ एक सुझाव है, गारंटी नहीं. असली टेस्ट तब होगा जब 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट होते देखा जाएगा, लेकिन तब तक यह फॉर्मूला सिर्फ चर्चा का विषय बना रहेगा.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 30 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
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