'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'

पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलेगा या क्या होगा लेकिन चर्चा के बीच सियासत तेज हो गई है. बीते बुधवार (09 सितंबर) को जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने सम्राट चौधरी को सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर 'नीतीशपुर' कर दिया जाए. इस बीच आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है.

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को मीडिया से बात करते हुए कहा, "हिंदुस्तान का नाम भी मोदी के नाम पर रख दिया जाए… देश के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान और भारत का नाम दोनों बदल जाए… कहें मोदी देश है… ये तो गजब बात है…"

भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया कि कि बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुरम' और 'नीतीशपुर' क्यों होगा? ये बख्तियारपुर है और बख्तियारपुर ही रहे. इस पर राजनीति न हो. लोग टीटीएम न करें. बिहार की जनता भूखमरी के कगार पर है. बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

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'शासकों की दुर्गति होने वाली है…'

आरजेडी विधायक ने कहा, "नाम बदलने से बिहार के लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है. आप नाम रखना चाहते हैं आपकी सरकार है रख सकते हैं. आप कुछ भी कर सकते हैं... लेकिन ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. आने वाले दिनों में जिस तरह से दूसरे देशों में वहां के शासकों की दुर्गति हुई है उसी तरह से यहां के शासकों की भी दुर्गति होने वाली है."

मीडिया के एक सवाल पर कि भाई वीरेंद्र ने संतोष सुमन पर निशाना साधा. कहा कि लोग टीटीएम न करें. बिहार की जनता चाहती है कि जो लोग भूखमरी से परेशान हैं उसको दूर करिए. बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, नहीं तो रोड पर जब निकलेंगे तो जो खेल अन्य देशों में शासकों के साथ हुआ है वही यहां भी होगा.

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