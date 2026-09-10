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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC चुनाव: 'दादा' नहीं करेंगे सुलह? JDU में अनंत सिंह का बागी रुख!

MLC चुनाव: 'दादा' नहीं करेंगे सुलह? JDU में अनंत सिंह का बागी रुख!

अनंत सिंह का एक वीडियो आया है जिसमें वे अनुज सिंह के साथ दिख रहे हैं. एमएलसी चुनाव में उन्होंने अनुज सिंह के समर्थन का ऐलान किया है. इसके बाद जेडीयू की बैठक हुई थी. अब फिर विवाद बढ़ता दिख रहा है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 11:53 AM (IST)
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बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है और जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का बागी रुप दिख रहा है. वे अपने चहेते अनुज सिंह के साथ बिहटा में एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं जिसके बाद जेडीयू की एकजुटता के दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे पार्टी की बात नहीं सुन रहे? 

अनंत सिंह का ये वीडियो जो बिहटा का है उसमें अनुज सिंह यह साफ कह रहे हैं कि दादा (अनंत सिंह) मेरे साथ हैं. उनका आशीर्वाद मिला है. अब जनता के समर्थन की जरूरत है. मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा.

सुलह के लिए अनंत सिंह तैयार नहीं?

बता दें अनंत सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह एमएलसी चुनाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का समर्थन नहीं करेंगे. वे अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. इसके बाद पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई गई जिसमें अनंत सिंह और नीरज कुमार भी थे. अनंत सिंह को मनाने की कोशिश की गई थी. अब जिस तरह से बैठक के बाद भी अनंत सिंह का वीडियो अनुज सिंह के साथ आया है इससे तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या 'दादा' सुलह के मूड में नहीं हैं?

बैठक के बाद पार्टी ने दावा किया था कि पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह जेडीयू के नीरज कुमार का समर्थन करेंगे. पार्टी के दावे के बावजूद अनंत सिंह बिहटा में अनुज सिंह के साथ मंच पर साथ दिखे तो इससे तो यही कहा जा सकता है कि वे पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं.

जानकारी हो कि डॉ. अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं. वे स्कूल चलाते हैं. अभी किसी पार्टी में नहीं हैं. किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं. नीरज और अनंत सिंह के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं रहे हैं. हालांकि नीरज तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं. इस बार भी वही पटना स्नातक सीट से प्रत्याशी होंगे लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है.

यह भी पढ़ें- चिराग से रोहिणी तक, 80 के ट्रेंड में डूबे नेता-मंत्री, यूजर्स ने लिए मजे

आरजेडी ने कहा- पार्टी में कलह

इस पूरे मामले में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है. पार्टी में अंदरुनी कलह चरम पर है जो उजागर हो रहा. उन्होंने पार्टी में बिखराव का दावा किया. 

वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि एनडीए एकजुट है. सभी आठों सीटों पर विधान परिषद चुनाव में एनडीए की जीत होगी. हालांकि ताजा विवाद पर जेडीयू से अभी इस पर टिप्पणी नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें- बिहार: आ गई हज जाने वालों की फाइनल लिस्ट, जानें कब से शुरू होगी यात्रा

Published at : 10 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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