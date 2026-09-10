चिराग से रोहिणी तक, 80 के ट्रेंड में डूबे नेता-मंत्री, यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड हो जाए और कब कौन वायरल हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है. इन दिनों लोग 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एआई से तस्वीरें बना रहे हैं. आम लोगों के साथ-साथ इस ट्रेंड को सेलिब्रिटी और नेता-मंत्री भी फॉलो कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं.

चिराग पासवान ने 80 के दशक वाली अपनी तस्वीर जो शेयर की है उसमें वे पैंट-शर्ट और ब्लेजर में दिख रहे हैं. उस समय की राजा गाड़ी एंबेस्डर पर हाथ रखकर वे खड़े हैं. तस्वीर के पीछे नजर डालेंगे तो हाजीपुर लिखा है जहां से चिराग पासवान सांसद हैं.

इस एआई जेनरेटेड तस्वीर में उनके पिता रामविलास पासवान भी नजर आ रहे हैं. चिराग पासवान का जो विजन है, 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट', वह भी लिखा हुआ है.

ट्रेंड को फॉलो करते हुए नेताओं-मंत्रियों की ओर से एक्स पर शेयर की गई तस्वीर पर यूजर्स मजे भी ले रहे हैं. चिराग की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, "हाजीपुर आज भी 1980 में ही है", इसी तरह और यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए हैं.

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मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी शेयर की फोटो

बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीर शेयर की है. फोटो में वे चस्मा लगाए और एक पुराने समय की कार के साथ वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी अपने पति के साथ 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीर शेयर की है. उन्होंने एक्स पर गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को दो-दो तस्वीरें शेयर की हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा, "किसी सुंदर परी से कम नहीं…"

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