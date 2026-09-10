Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग से रोहिणी तक, 80 के ट्रेंड में डूबे नेता-मंत्री, यूजर्स ने लिए मजे

चिराग से रोहिणी तक, 80 के ट्रेंड में डूबे नेता-मंत्री, यूजर्स ने लिए मजे

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के अलावा बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी 80 के ट्रेंड को फॉलो किया है. सबने अपने मजेदार लुक्स दिए हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Sep 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कब क्या ट्रेंड हो जाए और कब कौन वायरल हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है. इन दिनों लोग 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एआई से तस्वीरें बना रहे हैं. आम लोगों के साथ-साथ इस ट्रेंड को सेलिब्रिटी और नेता-मंत्री भी फॉलो कर रहे हैं. 

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. 

चिराग पासवान ने 80 के दशक वाली अपनी तस्वीर जो शेयर की है उसमें वे पैंट-शर्ट और ब्लेजर में दिख रहे हैं. उस समय की राजा गाड़ी एंबेस्डर पर हाथ रखकर वे खड़े हैं. तस्वीर के पीछे नजर डालेंगे तो हाजीपुर लिखा है जहां से चिराग पासवान सांसद हैं. 

इस एआई जेनरेटेड तस्वीर में उनके पिता रामविलास पासवान भी नजर आ रहे हैं. चिराग पासवान का जो विजन है, 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट', वह भी लिखा हुआ है. 

ट्रेंड को फॉलो करते हुए नेताओं-मंत्रियों की ओर से एक्स पर शेयर की गई तस्वीर पर यूजर्स मजे भी ले रहे हैं. चिराग की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, "हाजीपुर आज भी 1980 में ही है", इसी तरह और यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए हैं.

यह भी पढ़ें- NIA की बड़ी रेड, रांची में RSS दफ्तर पर हमले के बाद पटना में क्या मिला?

मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी शेयर की फोटो

बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीर शेयर की है. फोटो में वे चस्मा लगाए और एक पुराने समय की कार के साथ वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी अपने पति के साथ 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए तस्वीर शेयर की है. उन्होंने एक्स पर गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को दो-दो तस्वीरें शेयर की हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा, "किसी सुंदर परी से कम नहीं…"

यह भी पढ़ें- स्कॉर्पियो को छत पर किया पार्क, आनंद महिंद्र बोले- 'मुझे चिंता है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Rohini Acharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में AI से स्मार्ट होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, क्या बोले निशांत कुमार?
बिहार में AI से स्मार्ट होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, क्या बोले निशांत कुमार?
बिहार
NIA की बड़ी रेड, रांची में RSS दफ्तर पर हमले के बाद पटना में क्या मिला?
NIA की बड़ी रेड, रांची में RSS दफ्तर पर हमले के बाद पटना में क्या मिला?
बिहार
दिल्ली हादसे के बाद सम्राट सरकार अलर्ट, बिल्डिंग के लिए बनाए नए नियम
दिल्ली हादसे के बाद सम्राट सरकार अलर्ट, बिल्डिंग के लिए बनाए नए नियम
बिहार
 बिहार में 'हनुमान अंश' टैक्स फ्री होगी? BJP विधायक बोले- 'सनातन...'
 बिहार में 'हनुमान अंश' टैक्स फ्री होगी? BJP विधायक बोले- 'सनातन...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
'उनकी तरह जिंदगी...', विजय माल्या ने बताया क्यों बनना चाहते हैं 'कॉकरोच'
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
सत्य निकेतन के बाद अब चिराग दिल्ली के PG में दरारों से दहशत, सील के बाद छात्र परेशान
विश्व
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप
क्रिकेट
महिला एशिया कप: कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
कितने बजे शुरू होगा भारत-बांग्लादेश का सेमीफाइनल, किस चैनल पर आएगा लाइव?
बॉलीवुड
'आप मुस्लिम हो', जब सेंसर बोर्ड ने दिलीप कुमार के 'हे राम' कहने पर उठाई थी आपत्ति, नेहरू तक पहुंचा था मामला
जब सेंसर ने दिलीप कुमार को 'हे राम' कहने से रोका था, नेहरू तक पहुंचा था मामला
इंडिया
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, अब इस नेता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
चलती ट्रेन में पकड़ा दिया पार्सल, युवक की टाइमिंग देख रह जाएंगे दंग
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
ABP NEWS
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
रील बनाते समय युवक खाई में गिरा।
ABP NEWS
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
दीवाली से पहले मेरठ में बारूद का बड़ा खेल पकड़ा गया।
ABP NEWS
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
ऊँची जाति के समुदाय ने सांसद और विधायक की अंतिम यात्रा निकाली।
Embed widget