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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश

पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश

वीडियो को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है मानो नदी के किनारे ढेर सारी सूखी लकड़ियां या टहनियां पड़ी हों. लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा करीब जाता है और पानी में हलचल होती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 03:34 PM (IST)
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चंबल की घाटी और वहां बहने वाली नदी का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. अपने खूंखार मगरमच्छों और घड़ियालों के लिए मशहूर इस नदी का एक ऐसा भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. वायरल हो रहे इस वीडियो में नदी के रेतीले किनारे पर घड़ियालों के इतने सारे बच्चे एक साथ तैरते और रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मानो पानी में 'मौत की पूरी बटालियन' उतर आई हो. वीडियो देखकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा और हो सकता है आप थर थर कांपने लगें.

लकड़ी समझ बैठते हैं लोग, पास जाने पर उड़ जाते हैं होश

वीडियो को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है मानो नदी के किनारे ढेर सारी सूखी लकड़ियां या टहनियां पड़ी हों. लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा करीब जाता है और पानी में हलचल होती है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है.  ये कोई लकड़ियां नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में घड़ियालों के बच्चे हैं जो झुंड बनाकर किनारे पर डेरा डाले हुए हैं. एक साथ इतने सारे घड़ियालों को तैरते देख किसी के भी हलक सूख सकते हैं. यह खौफनाक मंजर साफ चेतावनी देता है कि चंबल के इस इलाके में एक कदम भी रखना सीधे मौत को दावत देने जैसा है.

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सोशल मीडिया पर दहशत: 'भाई, यहां गलती से भी पैर फिसला तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'

यह डरावना वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स इसे देखकर अपनी दहशत बयां कर रहे हैं. एक यूजर ने घबराते हुए लिखा, "भाई, इतने सारे घड़ियाल एक साथ, इन्हें देखकर ही मेरा दिल मुंह को आ गया, गलती से भी यहां कोई गिर गया तो नामोनिशान मिट जाएगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "पहले तो मुझे लगा कि पानी में सूखी लकड़ियां तैर रही हैं, जब हिलते हुए देखा तो मेरी चीख निकल गई! चंबल वाकई बेहद खतरनाक है." वहीं एक और यूजर ने कहा, "जब बच्चे इतनी बड़ी फौज में हैं, तो सोचिए इनके मां-बाप (बड़े घड़ियाल) इसी गहरे पानी में नीचे कहां घात लगाए बैठे होंगे!" वीडियो को anuragtomar.rajput.58 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 03:34 PM (IST)
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