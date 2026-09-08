ललन सिंह बोले- बाढ़ नई चीज नहीं, मीसा भारती भड़कीं, 'NDA सरकार ने…'

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बिहार में बाढ़ को लेकर यह कहा है कि ये नई चीज नहीं है. हर साल बाढ़ आती है. इस पर अब आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को सांसद मीसा भारती ने ललन सिंह को घेरते हुए सवाल उठाया कि एनडीए सरकार ने क्या तैयारी की है ये बताएं.

'ललन सिंह सवाल क्यों नहीं पूछते...'

मीसा भारती ने कहा, "ललन सिंह बिहार के ही रहने वाले हैं. कई दलों का हिस्सा रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं. ये उन्हें समझना चाहिए कि बिहार के लिए बाढ़ की स्थिति नई नहीं है लेकिन इनकी NDA सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी की थी ये बताएं? अभी 12 जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है, जान-माल का नुकसान हो रहा है… इस पर ललन सिंह अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं?"

ललन सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने आगे कहा, "डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है... केंद्र सरकार में कई मंत्री यहां से हैं तो आखिर वे केंद्र से कितनी राशि विशेष पैकेज के तौर पर अपने राज्य के लिए लेकर आए हैं? आखिर बिहार को मिला क्या? प्रत्येक वर्ष ये बाढ़ आती है लेकिन कोई तैयारी नहीं होती है..."

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ललन सिंह ने मुंगेर में दिया था बयान

बता दें कि ललन सिंह ने बाढ़ को लेकर बेतुका बयान मुंगेर में दिया है. वे पत्रकारों से बात कर रहे थे. बिहार में बाढ़ के ताजा अपडेट पर नजर डालें तो 13 जिले प्रभावित हैं. लाखों लोगों को इससे दिक्कत हो रही है. राहत-बचाव के कार्य भी इन जिलों में जारी हैं.

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