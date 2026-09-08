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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारललन सिंह बोले- बाढ़ नई चीज नहीं, मीसा भारती भड़कीं, 'NDA सरकार ने…'

ललन सिंह बोले- बाढ़ नई चीज नहीं, मीसा भारती भड़कीं, 'NDA सरकार ने…'

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने ललन सिंह पर हमला करते हुए केंद्र की सरकार को भी घेरा है. मीसा भारती ने सवाल उठाया है कि हर साल बाढ़ आती है लेकिन कोई तैयारी नहीं होती है?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बिहार में बाढ़ को लेकर यह कहा है कि ये नई चीज नहीं है. हर साल बाढ़ आती है. इस पर अब आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को सांसद मीसा भारती ने ललन सिंह को घेरते हुए सवाल उठाया कि एनडीए सरकार ने क्या तैयारी की है ये बताएं.

'ललन सिंह सवाल क्यों नहीं पूछते...'

मीसा भारती ने कहा, "ललन सिंह बिहार के ही रहने वाले हैं. कई दलों का हिस्सा रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं. ये उन्हें समझना चाहिए कि बिहार के लिए बाढ़ की स्थिति नई नहीं है लेकिन इनकी NDA सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी की थी ये बताएं? अभी 12 जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है, जान-माल का नुकसान हो रहा है… इस पर ललन सिंह अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं?"

ललन सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने आगे कहा, "डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है... केंद्र सरकार में कई मंत्री यहां से हैं तो आखिर वे केंद्र से कितनी राशि विशेष पैकेज के तौर पर अपने राज्य के लिए लेकर आए हैं? आखिर बिहार को मिला क्या? प्रत्येक वर्ष ये बाढ़ आती है लेकिन कोई तैयारी नहीं होती है..."

यह भी पढ़ें- बिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?

ललन सिंह ने मुंगेर में दिया था बयान

बता दें कि ललन सिंह ने बाढ़ को लेकर बेतुका बयान मुंगेर में दिया है. वे पत्रकारों से बात कर रहे थे. बिहार में बाढ़ के ताजा अपडेट पर नजर डालें तो 13 जिले प्रभावित हैं. लाखों लोगों को इससे दिक्कत हो रही है. राहत-बचाव के कार्य भी इन जिलों में जारी हैं. 

यह भी पढ़ें- बिहार बाढ़: मंत्री का बड़ा दावा- 97 गेट खुलने से टली भयावह त्रासदी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
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