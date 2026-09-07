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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़: मंत्री का बड़ा दावा- 97 गेट खुलने से टली भयावह त्रासदी

बिहार बाढ़: मंत्री का बड़ा दावा- 97 गेट खुलने से टली भयावह त्रासदी

बाढ़ के हालात पर मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में है. बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाले तेजस्वी की मांग पर भी पलटवार किया.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 07 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ के हालात के बीच मंत्री कुमार शैलेंद्र ने सरकार के राहत और बचाव प्रयासों को लेकर बड़ा दावा किया है. सोमवार (07 सितंबर, 2026) को उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट की पहल पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, जिसके बाद 97 गेट खोले गए. इससे बिहार में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा भयावह होने से कुछ हद तक राहत मिली और हालात नियंत्रित हुए हैं.

मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल और पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत के बाद 97 गेट खोले गए. उनके मुताबिक, इससे पानी के दबाव को कम करने में मदद मिली और बाढ़ की संभावित भयावह स्थिति कुछ हद तक टल गई. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया.

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सम्राट चौधरी ने हर जिले की ली समीक्षा

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी पहले दिन से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे हैं. इसके अलावा जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और जरूरत के मुताबिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

तेजस्वी के बयान पर शैलेंद्र का पलटवार

बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और केंद्र से विशेष सहायता मांगने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नेता नहीं हैं, उनके पिता लालू यादव नेता थे. शैलेंद्र ने आरोप लगाया कि तेजस्वी को विरासत में राजनीति मिली है और उन्हें यह समझ नहीं आता कि क्या बोलना है और क्या नहीं.

पानी उतरने के 10 दिन में सड़कें होंगी दुरुस्त

मंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सरकार लगातार काम कर रही है. बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर समीक्षा की जा रही है और आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि बाढ़ में जो भी सड़कें टूटेंगी, उन्हें पानी उतरने के 10 दिनों के भीतर पूरी तरह ठीक करा दिया जाएगा.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 07 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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