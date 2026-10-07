अनंत और ललन सिंह की जोड़ी के आगे संजय झा सरेंडर! 'छोटे सरकार' को मिली छूट?

बिहार की सियासत में इन दिनों जेडीयू के अंदर की खींचतान एक बार फिर चर्चा में है. सवाल अनंत सिंह को लेकर है, लेकिन इसके बहाने पार्टी के भीतर नेतृत्व और फैसले लेने की ताकत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनंत सिंह और ललन सिंह की जोड़ी के सामने जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है?

5 अक्टूबर को जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के विवाद को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासी हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्या हो रही है. ललन सिंह ने अपने बयान में ये कहा कि उन्होंने अनंत सिंह को समझाया है कि पार्टी से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बयान देने से बचें और अनंत सिंह इस बात के लिए मान गए हैं. ललन सिंह के इस बयान को समझिए, इसका मतलब ये है कि एमएलसी चुनाव में बगावत पर अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. ललन सिंह के बयान का एक मतलब ये भी है कि अनंत सिंह को पार्टी की तरफ से अपने मन की करने के लिए पूरी छूट मिल गई है. यानी अनंत सिंह जनसुराज का समर्थन करें, जन सुराज का प्रचार करें, अनुज सिंह का समर्थन करें लेकन चुपचाप, मीडिया में कोई बयान ना दें.

ललन सिंह ने क्यों बताया प्रदेश नेतृत्व की गलती?

ललन सिंह ने अपने बयान में नीरज कुमार का जिक्र किए बगैर ये भी कहा था कि, जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय उन पर कार्रवाई नहीं हुई. ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती बताया. अब इसी बयान का राजनीतिक मतलब तलाशा जा रहा है. आखिर ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती क्यों बताया? राष्ट्रीय नेतृत्व का जिक्र क्यों नहीं किया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने का सीधा मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाना हो सकता है. ऐसे में प्रदेश नेतृत्व का जिक्र करना ललन सिंह की सियासी बुद्धिमानी को परिभाषित करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान संजय झा ही प्रदेश जदयू का नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों पर उनकी नजर थी. ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व की गलती बताकर ललन सिंह ने इशारों में संजय झा पर निशाना साधा है.

ललन सिंह ने नीतीश कुमार से ली हरी झंडी?

5 अक्टूबर को जब ललन सिंह ने नीरज और अनंत सिंह विवाद पर मीडिया में बयान दिया उसके ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई. जाहिर है, करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक में ललन सिंह ने अनंत सिंह से की गई बाचतीत का जिक्र किया होगा. उस बैठक के बाद ललन सिंह ने मीडिया में बयान देकर साफ कर दिया कि अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू कोई कार्रवाई नहीं करेगी. इसका मतलब ये है कि ललन सिंह पर कार्रवाई नहीं करने और सार्वजनिक बयान दिए बगैर अनुज सिंह के लिए प्रचार करने की हरी झंडी नीतीश कुमार की तरफ से मिल गई है.

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6 अक्टूबर को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के बयान भी सामने आए. संजय झा ने ललन सिंह के बयान पर बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने पार्टी के हित में काम किया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए. कुछ सेकेंड के इस बयान के बाद संजय झा वहां से निकल गए. दूसरी तरफ विजय चौधरी ने भी ललन सिंह के बयान पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय गोल-मोल जवाब दिया. इसका मतलब क्या है, क्या इसे संजय झा और पार्टी के दूसरे नेताओं का ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी के आगे सरेंडर माना जाए?

जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है जिसमें अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई हो. यही वजह है कि ललन सिंह के बयान के बाद पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं. क्या अनंत सिंह के आगे जेडीयू ने हथियार डाल दिए हैं? क्या ललन सिंह के बयान ने पार्टी की अंदरूनी तस्वीर साफ कर दी है? और क्या संजय झा समेत दूसरे बड़े नेता अब इस मुद्दे पर टकराव से बच रहे हैं? बिहार की सियासत में फिलहाल यही सवाल चर्चा के केंद्र में हैं.

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