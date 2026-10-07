ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत और ललन सिंह की जोड़ी के आगे संजय झा सरेंडर! 'छोटे सरकार' को मिली छूट?

अनंत और ललन सिंह की जोड़ी के आगे संजय झा सरेंडर! 'छोटे सरकार' को मिली छूट?

जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद यह साफ हो गया कि अनंत सिंह के बागी होने के बावजूद पार्टी कोई कार्रवाई नहीं होगी. सवाल है कि क्या अनंत सिंह के आगे जेडीयू ने हथियार डाल दिए हैं?

Written By : किसलय गौरव |  Updated at : 07 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की सियासत में इन दिनों जेडीयू के अंदर की खींचतान एक बार फिर चर्चा में है. सवाल अनंत सिंह को लेकर है, लेकिन इसके बहाने पार्टी के भीतर नेतृत्व और फैसले लेने की ताकत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनंत सिंह और ललन सिंह की जोड़ी के सामने जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है?

5 अक्टूबर को जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के विवाद को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासी हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्या हो रही है. ललन सिंह ने अपने बयान में ये कहा कि उन्होंने अनंत सिंह को समझाया है कि पार्टी से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बयान देने से बचें और अनंत सिंह इस बात के लिए मान गए हैं. ललन सिंह के इस बयान को समझिए, इसका मतलब ये है कि एमएलसी चुनाव में बगावत पर अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. ललन सिंह के बयान का एक मतलब ये भी है कि अनंत सिंह को पार्टी की तरफ से अपने मन की करने के लिए पूरी छूट मिल गई है. यानी अनंत सिंह जनसुराज का समर्थन करें, जन सुराज का प्रचार करें, अनुज सिंह का समर्थन करें लेकन चुपचाप, मीडिया में कोई बयान ना दें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
'बिहार में राजनीति करनी है तो...', JDU के संजय झा का बड़ा बयान
'बिहार में राजनीति करनी है तो...', JDU के संजय झा का बड़ा बयान
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
बिहार
राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'
राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'
बिहार
'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह
'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह

ललन सिंह ने क्यों बताया प्रदेश नेतृत्व की गलती?

ललन सिंह ने अपने बयान में नीरज कुमार का जिक्र किए बगैर ये भी कहा था कि, जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय उन पर कार्रवाई नहीं हुई. ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती बताया. अब इसी बयान का राजनीतिक मतलब तलाशा जा रहा है. आखिर ललन सिंह ने इसे प्रदेश नेतृत्व की गलती क्यों बताया? राष्ट्रीय नेतृत्व का जिक्र क्यों नहीं किया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने का सीधा मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाना हो सकता है. ऐसे में प्रदेश नेतृत्व का जिक्र करना ललन सिंह की सियासी बुद्धिमानी को परिभाषित करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान संजय झा ही प्रदेश जदयू का नेतृत्व कर रहे थे, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों पर उनकी नजर थी. ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व की गलती बताकर ललन सिंह ने इशारों में संजय झा पर निशाना साधा है.

ललन सिंह ने नीतीश कुमार से ली हरी झंडी?

5 अक्टूबर को जब ललन सिंह ने नीरज और अनंत सिंह विवाद पर मीडिया में बयान दिया उसके ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई. जाहिर है, करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक में ललन सिंह ने अनंत सिंह से की गई बाचतीत का जिक्र किया होगा. उस बैठक के बाद ललन सिंह ने मीडिया में बयान देकर साफ कर दिया कि अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू कोई कार्रवाई नहीं करेगी. इसका मतलब ये है कि ललन सिंह पर कार्रवाई नहीं करने और सार्वजनिक बयान दिए बगैर अनुज सिंह के लिए प्रचार करने की हरी झंडी नीतीश कुमार की तरफ से मिल गई है.

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार से सवाल, पक्ष BJP रख रही', कांग्रेस बोली- 'इससे बड़ा...'

6 अक्टूबर को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के बयान भी सामने आए. संजय झा ने ललन सिंह के बयान पर बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने पार्टी के हित में काम किया है और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए. कुछ सेकेंड के इस बयान के बाद संजय झा वहां से निकल गए. दूसरी तरफ विजय चौधरी ने भी ललन सिंह के बयान पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय गोल-मोल जवाब दिया. इसका मतलब क्या है, क्या इसे संजय झा और पार्टी के दूसरे नेताओं का ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी के आगे सरेंडर माना जाए? 

जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है जिसमें अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई हो. यही वजह है कि ललन सिंह के बयान के बाद पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं. क्या अनंत सिंह के आगे जेडीयू ने हथियार डाल दिए हैं? क्या ललन सिंह के बयान ने पार्टी की अंदरूनी तस्वीर साफ कर दी है? और क्या संजय झा समेत दूसरे बड़े नेता अब इस मुद्दे पर टकराव से बच रहे हैं? बिहार की सियासत में फिलहाल यही सवाल चर्चा के केंद्र में हैं.

यह भी पढ़ें- 'बिहार में राजनीति करनी है तो...', JDU के संजय झा का बड़ा बयान

About the author किसलय गौरव

किसलय गौरव एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर एंकर-प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. किसलय के पास मीडिया में तकरीबन 8 साल का अनुभव है. डिजिटल में आने से पहले वो टीवी में न्यूज़ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Sanjay Jha Anant Singh Lalan Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'बिहार में राजनीति करनी है तो...', JDU के संजय झा का बड़ा बयान
'बिहार में राजनीति करनी है तो...', JDU के संजय झा का बड़ा बयान
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
बिहार
राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'
राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'
बिहार
'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह
'सड़क पर उतरना होगा, यही अंतिम...', CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले RJD के सुधाकर सिंह
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
क्रिकेट
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ट्रेंडिंग
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget