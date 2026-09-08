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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?

बिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?

बिहार के 13 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इससे पहले 22 लाख लोग इस संकट में थे. पटना में गंगा का जलस्तर घटा है, लेकिन कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं .

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 08 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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बिहार में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है. प्रदेश के 13 जिलों में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इससे पहले 22 लाख लोग प्रभावित थे. हालांकि पटना में गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बढ़ी है. गंगा का जलस्तर 50.58 मीटर के रिकॉर्ड स्तर से घटकर 50.40 मीटर पर आ गया है.

यूपी के इलाहाबाद से वाराणसी तक गंगा के जलस्तर में गिरावट का असर पटना में भी दिखाई दे रहा है. इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि पुनपुन नदी अभी खतरे के निशान से 2.93 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में खतरा बरकरार है.

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कटिहार और भागलपुर में लाखों लोग प्रभावित

कटिहार में गंगा और कोसी के उफान से 35 पंचायतों के करीब 3.43 लाख लोग बाढ़ से घिरे हैं. भागलपुर में एनएच-80 पर करीब ढाई फीट पानी बहने से आवागमन प्रभावित है और 2.17 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है. खगड़िया के चौथम प्रखंड और दियारा क्षेत्रों में भी कोसी और बागमती के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है.

कई जिलों में घरों और सड़कों में घुसा पानी

शेखपुरा में हरोहर नदी का पानी पांच पंचायतों के घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में घुस गया है. मुंगेर के बरियारपुर में गंगा खतरे के निशान से 1.27 मीटर ऊपर है और सैकड़ों घरों में पानी पहुंच चुका है. सीवान के दरौली में सरयू नदी 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

आरा में डूबने से युवक की मौत, सारण में बांध टूटा

उधर आरा के बड़हरा में गंगा का पानी गांवों में घुस गया है. धमार गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं सारण में माही नदी का जमींदारी बांध टूटने से कई इलाकों में पानी फैल गया है. गोपालगंज में गंडक बैराज से 1.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 08 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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