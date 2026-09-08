बिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?

बिहार में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है. प्रदेश के 13 जिलों में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इससे पहले 22 लाख लोग प्रभावित थे. हालांकि पटना में गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बढ़ी है. गंगा का जलस्तर 50.58 मीटर के रिकॉर्ड स्तर से घटकर 50.40 मीटर पर आ गया है.

यूपी के इलाहाबाद से वाराणसी तक गंगा के जलस्तर में गिरावट का असर पटना में भी दिखाई दे रहा है. इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि पुनपुन नदी अभी खतरे के निशान से 2.93 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में खतरा बरकरार है.

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कटिहार और भागलपुर में लाखों लोग प्रभावित

कटिहार में गंगा और कोसी के उफान से 35 पंचायतों के करीब 3.43 लाख लोग बाढ़ से घिरे हैं. भागलपुर में एनएच-80 पर करीब ढाई फीट पानी बहने से आवागमन प्रभावित है और 2.17 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है. खगड़िया के चौथम प्रखंड और दियारा क्षेत्रों में भी कोसी और बागमती के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है.

कई जिलों में घरों और सड़कों में घुसा पानी

शेखपुरा में हरोहर नदी का पानी पांच पंचायतों के घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में घुस गया है. मुंगेर के बरियारपुर में गंगा खतरे के निशान से 1.27 मीटर ऊपर है और सैकड़ों घरों में पानी पहुंच चुका है. सीवान के दरौली में सरयू नदी 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

आरा में डूबने से युवक की मौत, सारण में बांध टूटा

उधर आरा के बड़हरा में गंगा का पानी गांवों में घुस गया है. धमार गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं सारण में माही नदी का जमींदारी बांध टूटने से कई इलाकों में पानी फैल गया है. गोपालगंज में गंडक बैराज से 1.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है.

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