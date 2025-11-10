दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम हुए धमाके पर आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा है. पूर्व मंत्री और कांटी से विधायक इसराइल मंसूरी ने इस घटना पर एक तरफ जहां दुख जताया है तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया है.

इसराइल मंसूरी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. इस हृदयविदारक घटना में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार सुनकर मन व्यथित है."

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस हृदयविदारक घटना में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार सुनकर मन व्यथित है।



अचानक हुई इस दुखद घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। राजधानी जैसी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में इस तरह… — Israil Mansuri (@IMansuriRJD) November 10, 2025

आगे लिखा, "अचानक हुई इस दुखद घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. राजधानी जैसी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में इस तरह का विस्फोट होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल हो रही है? गृह मंत्री पटना में बैठकर बिहार चुनाव में सेटिंग करने में व्यस्त हैं."

अपने पोस्ट में इसराइल मंसूरी ने आगे कहा, "हम सब इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करें."

आई-20 कार में हुआ ब्लास्ट

बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी गई है. कई एजेंसियां जांच कर रही हैं. इस बीच यह बात सामने आई है कि जिस कार में धमाका हुआ है वह आई-20 थी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास सोमवार की शाम करीब 7 बजे के आसपास धमाका हुआ है. लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. इस खबर के लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. घटना के बाद लगातार अलग-अलग दल की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया, 'देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना…'