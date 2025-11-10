Delhi Car Blast: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके पर RJD का रिएक्शन, 'गृह मंत्री पटना में बैठकर…'
Delhi Blast at Red Fort Metro Station: आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी ने घटना पर दुख जताया है. कहा कि राजधानी जैसी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में विस्फोट होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है.
दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम हुए धमाके पर आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा है. पूर्व मंत्री और कांटी से विधायक इसराइल मंसूरी ने इस घटना पर एक तरफ जहां दुख जताया है तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया है.
इसराइल मंसूरी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. इस हृदयविदारक घटना में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार सुनकर मन व्यथित है."
आगे लिखा, "अचानक हुई इस दुखद घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. राजधानी जैसी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में इस तरह का विस्फोट होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल हो रही है? गृह मंत्री पटना में बैठकर बिहार चुनाव में सेटिंग करने में व्यस्त हैं."
अपने पोस्ट में इसराइल मंसूरी ने आगे कहा, "हम सब इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करें."
आई-20 कार में हुआ ब्लास्ट
बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी गई है. कई एजेंसियां जांच कर रही हैं. इस बीच यह बात सामने आई है कि जिस कार में धमाका हुआ है वह आई-20 थी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास सोमवार की शाम करीब 7 बजे के आसपास धमाका हुआ है. लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. इस खबर के लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. घटना के बाद लगातार अलग-अलग दल की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
