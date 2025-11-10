दिल्ली धमाके पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया, 'देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना…'

राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया. इस हादसे पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है.

सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किला के पास भीषण धमाका, नौ लोग मारे गए, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे. ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफी दें, ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती!"

मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास की घटना

दरअसल यह धमाका दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है. शुरुआत में जानकारी आई कि एक खड़ी कार में विस्फोट हुआ है. हालांकि बाद में अधिकारियों ने बताया कि यह कार खड़ी नहीं थी कहीं जा रही थी. सूचना मिलने के बाद, दमकल गाड़ियां, एंबुलेंस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. विस्फोट के बाद तीन-चार गाड़ियों में आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा.

अब तक आठ लोगों की मौत की सूचना

इस घटना में खबर लिखे जाने तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. माना जा रहा है कि संख्या बढ़ भी सकती है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए विस्फोट के कारण कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना में कई लोग घायल हुए हैं. इस विस्फोट के बाद फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है.

