दिल्ली धमाके पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया, 'देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना…'

दिल्ली धमाके पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया, 'देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना…'

Delhi Red Fort Metro Station Blast: दिल्ली में हुए धमाके को सांसद पप्पू यादव दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस घटना की जिम्मेदारी लेने की बात कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Nov 2025 08:45 PM (IST)
राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया. इस हादसे पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. 

सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किला के पास भीषण धमाका, नौ लोग मारे गए, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे. ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफी दें, ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती!"

मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास की घटना

दरअसल यह धमाका दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है. शुरुआत में जानकारी आई कि एक खड़ी कार में विस्फोट हुआ है. हालांकि बाद में अधिकारियों ने बताया कि यह कार खड़ी नहीं थी कहीं जा रही थी. सूचना मिलने के बाद, दमकल गाड़ियां, एंबुलेंस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. विस्फोट के बाद तीन-चार गाड़ियों में आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा.

अब तक आठ लोगों की मौत की सूचना

इस घटना में खबर लिखे जाने तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. माना जा रहा है कि संख्या बढ़ भी सकती है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए विस्फोट के कारण कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना में कई लोग घायल हुए हैं. इस विस्फोट के बाद फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है.

अजीत कुमार, पटना

Published at : 10 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Delhi Blast Pappu Yadav BIHAR NEWS
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Embed widget