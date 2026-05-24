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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड

मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड

Motihari News In Hindi: तुरकौलिया, रघुनाथपुर क्षेत्र में जहरीले स्प्रिट से बनी शराब पीने से एक-एक कर 10 लोगों की हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Updated at : 24 May 2026 06:51 AM (IST)
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बिहार के मोतिहारी में अप्रैल महीने में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में  मद्य निषेध विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 14 कर्मियों को निलंबित कर दिया है. जिसके बाद पूरे महकमे में हडकंप मचा हुआ है. निलंबित कर्मियों को मुजफ्फरपुर, सहरसा, और भागलपुर में  मद्य निषेध विभाद से अटैच कर रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं.

राज्य मुख्यालय पटना के आदेश पर दरभंगा डिवीजन के उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें आरोपी कर्मियों की कई कमियां मिलीं. रिपोर्ट मिलते ही विभाग ने सभी आरोपी कर्मियों पर सख्त एक्शन लिया.

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क्या था पूरा मामला ?

दरअसल अप्रैल महीने की शुरुआत में जनपद के तुरकौलिया, रघुनाथपुर  क्षेत्र में जहरीले स्प्रिट से बनी शराब पीने से एक-एक कर 10 लोगों की हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका. जिसके बाद इन सभी की मौत हो गयी. इस घटना से राज्य में अवैध शराब को लेकर सरकार पर सवाल उठे. जिसके बाद राज्य मुख्यालय पटना से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए थे. 

दरभंगा डिवीजन के उपायुक्त ने की जांच 

इस मामले में आदेश के बाद दरभंगा डिवीजन के उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें यह पाया गया कि इन जगहों में कहीं भी जनवरी से मार्च तक अवैध शराब के खिलाफ कोई एक्शन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई. जो बड़ी लापरवाही मानी गयी. रिपोर्ट मिलते ही निरीक्षक स्तर के अधिकारी मनीष सर्राफ, धर्मेंद्र कुमार, मो. सेराज, अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, उदय कुमार, नागेश कुमार, धर्मेंद्र झा और सहायक अवर निरीक्षक स्तर के धर्मेंद्र कुमार सिंह, बसंत कुमार महतो, कवींद्र कुमार, रंजीत कुमार, अजय कुमार, शशि ऋषि व रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी निलंबित कर्मी मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर के मद्य निषेध ग्रुप सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे. अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर विभाग समय रहते अवैध शराब पर कार्रवाई करता तो 10 परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता था.

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Published at : 24 May 2026 06:51 AM (IST)
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Poisonous Liquor BIHAR NEWS MOTIHARI NEWS
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