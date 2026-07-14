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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से दूसरे प्रत्याशी के उतारे जाने पर RJD सांसद मनोज झा का BJP पर तंज, 'मुझे कल डर…'

बांकीपुर से दूसरे प्रत्याशी के उतारे जाने पर RJD सांसद मनोज झा का BJP पर तंज, 'मुझे कल डर…'

Bankipur By-Election: आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये उपचुनाव है और बेवजह का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा है. जनता तय करेगी कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बदला गया है. हालांकि ऐसा पार्टी की ओर से नहीं किया गया बल्कि पहले प्रत्याशी ने पारिवारक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया जिसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है. नीरज सिन्हा ने बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को अपना नामांकन दाखिल किया. इस पर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी पर तंज कसा है.

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मनोज कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, "मुझे कल डर था कि कहीं कोई तीसरा (भाजपा उम्मीदवार) न आ जाए, इस दूसरे के बाद… जाहिर तौर पर ये केवल एक उपचुनाव है, बेवजह का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जाना इसके लिए उचित नहीं है. बांकीपुर की जनता तय करेगी कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए. हमें उम्मीद है कि बांकीपुर की जनता आजाद होकर मतदान करेगी..." 

बांकीपुर से बीजेपी ने किया जीत का दावा

उधर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बांकीपुर से पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा, "पटना बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है. जनसुराज केवल चर्चा में रहेगी. RJD मुकाबले की कोशिश कर रही है लेकिन वह सीट हम ही जीतेंगे. कल (सोमवार) नामांकन में बीजेपी उम्मीदवार के लिए अपार भीड़ आई थी. सरकार बनी है और लोगों में उत्साह है. लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं..." 

यह भी पढ़ें- 'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

उधर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता शीला मंडल ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर मीडिया से कहा, "आप व्यर्थ ही किसी व्यक्ति की चर्चा करके उनको सुर्खियां दिला रहे हैं... लोग क्या कहते हैं, उस पर मत जाइए. आने वाले समय में सब अच्छा होगा..." 

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा, "...महिलाओं को किस युग में दबाया जाता था या किस युग में बढ़ाया जा रहा है, पूरे बिहार की जनता व बिहार की महिलाएं समझ रही हैं. हमारे नेता नीतीश कुमार की नीतियों के कारण आज बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है… आज महिलाओं की खुद एक पहचान बनी है."

यह भी पढ़ें- VIDEO: बीजेपी प्रत्याशी को रोहिणी आचार्य ने बताया 'जबरिया दूल्हा', पूछा- चुनावी फेरे ले पाएंगे या नहीं?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
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