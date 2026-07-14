बांकीपुर से दूसरे प्रत्याशी के उतारे जाने पर RJD सांसद मनोज झा का BJP पर तंज, 'मुझे कल डर…'

बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बदला गया है. हालांकि ऐसा पार्टी की ओर से नहीं किया गया बल्कि पहले प्रत्याशी ने पारिवारक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया जिसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है. नीरज सिन्हा ने बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को अपना नामांकन दाखिल किया. इस पर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी पर तंज कसा है.

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मनोज कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, "मुझे कल डर था कि कहीं कोई तीसरा (भाजपा उम्मीदवार) न आ जाए, इस दूसरे के बाद… जाहिर तौर पर ये केवल एक उपचुनाव है, बेवजह का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जाना इसके लिए उचित नहीं है. बांकीपुर की जनता तय करेगी कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए. हमें उम्मीद है कि बांकीपुर की जनता आजाद होकर मतदान करेगी..."

#WATCH | पटना, बिहार | राजद नेता मनोज कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, "मुझे कल डर था कि कहीं कोई तीसरा (भाजपा उम्मीदवार) न आ जाए, इस दूसरे के बाद। जाहिर तौर पर ये केवल एक उपचुनाव है, बेवजह का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जाना इसके लिए उचित नहीं है। बांकीपुर की जनता तय… pic.twitter.com/awDUYAstR3 — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 14, 2026

बांकीपुर से बीजेपी ने किया जीत का दावा

उधर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बांकीपुर से पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा, "पटना बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है. जनसुराज केवल चर्चा में रहेगी. RJD मुकाबले की कोशिश कर रही है लेकिन वह सीट हम ही जीतेंगे. कल (सोमवार) नामांकन में बीजेपी उम्मीदवार के लिए अपार भीड़ आई थी. सरकार बनी है और लोगों में उत्साह है. लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं..."

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उधर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता शीला मंडल ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर मीडिया से कहा, "आप व्यर्थ ही किसी व्यक्ति की चर्चा करके उनको सुर्खियां दिला रहे हैं... लोग क्या कहते हैं, उस पर मत जाइए. आने वाले समय में सब अच्छा होगा..."

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा, "...महिलाओं को किस युग में दबाया जाता था या किस युग में बढ़ाया जा रहा है, पूरे बिहार की जनता व बिहार की महिलाएं समझ रही हैं. हमारे नेता नीतीश कुमार की नीतियों के कारण आज बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है… आज महिलाओं की खुद एक पहचान बनी है."

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