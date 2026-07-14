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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVeena Manvi: तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर से प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

Veena Manvi: तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर से प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

Veena Manvi Nomination Cancelled: नामांकन रद्द किए जाने के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. यह तो तय हो गया है कि तेज प्रताप की पार्टी उपचुनाव में नतीजों से पहले ही हार गई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 04:40 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को बड़ा झटका लगा है. बांकीपुर से उनकी पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी (Veena Manvi) का नामांकन रद्द हो गया है. बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन किया था. शुरू में खबर आई थी कि उन्होंने नामांकन कर दिया है. अब नॉमिनेशन रद्द होने की खबर सामने आई है.

निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वीणा मानवी का नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है. हालांकि नामांकन रद्द किए जाने के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. 

नामांकन रद्द होने की सूचना पर मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को तेज प्रताप यादव खुद आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) से मिलने के लिए पटना समाहरणालय पहुंचे. उनके साथ उनकी प्रत्याशी वीणा मानवी भी थीं. पहले तो इन लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, इसके बाद जाकर आरओ से मुलाकात हो पाई.

नतीजों से पहले ही हार गई तेज प्रताप की पार्टी

अधिकारी ने क्या कुछ कारण बताया यह अभी पता नहीं चला है. अब वीणा मानवी या तेज प्रताप यादव की ओर से बयान दिए जाने के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल यह तो तय हो गया है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी उपचुनाव में नतीजों से पहले ही हार गई है.

यह भी पढ़ें- 'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल

नामांकन के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि बीते सोमवार (13 जुलाई) को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था. कल ही वीणा मानवी ने नामांकन किया था. फॉर्म जमा करने के बाद जब वह निकलीं तो एक पुराने मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई. वीणा मानवी ने बेल मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. वे बीजेपी पर खूब बरसी थीं. अब देखना होगा कि नामांकन रद्द होने के बाद वे क्या कुछ कहती हैं.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, अपने अंदाज में दिया ये जवाब

Published at : 14 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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