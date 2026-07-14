आमिर खान की तीसरी शादी का JDU ने किया समर्थन, नितेश राणे के बयान को बताया 'सड़कछाप'

बॉलीवुड के दिग्गद अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है. महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने आमिर खान की गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी पर सवाल उठाए थे. अब बिहार में बीजेपी की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आमिर खान का समर्थन किया और उन्हें देशभक्त बताया.

'लव जिहाद, ये जिहाद, सड़क और प्लेटफॉर्म...वैसी सोच'

जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने आमिर खान पर कहा, "देशभक्त हैं, इसमें कहीं दोराय नहीं है. उनकी देशभक्ति पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता. कोई उनका इतिहास बता दे कि देशभक्ति पर चोट हुआ है. उन्होंने देशभक्ति के लिए सब कुछ किया है. उनकी जो भी फिल्में रहती हैं उसमें देशभक्ति का पुट रहता है. अब व्यक्तिगत जीवन क्या है, क्या नहीं है, आदमी अपने ढंग से अपना-अपना जीता है. लव जिहाद और ये जिहाद...ये सब सड़क और प्लेटफॉर्म पर जो करते हैं वैसी सोच हैं."

Patna, Bihar: On Maharashtra Minister Nitesh Rane's statement on actor Aamir Khan's third marriage, JD(U) MLA Shyam Rajak says, "Aamir Khan is a patriot; there should be no doubt about that. No one can question his patriotism. If anyone has any evidence that he has ever acted… pic.twitter.com/79HGrJtx8z — IANS (@ians_india) July 14, 2026

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने क्या कहा था?

दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार (14 जुलाई) को कहा था कि लव जिहाद का ‘ब्रांड एंबेसडर’ कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं? राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या खान की तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ के नजरिये से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘‘हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं."

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5 जुलाई 2026 को आमिर खान की तीसरी शादी

आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट के साथ शादी की.

1986 में आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता के साथ

आमिर खान-रीना के दो बच्चे- जुनैद खान और इरा खान

2022 में अलग हुए आमिर-रीना

2005 में आमिर खान ने किरण राव से दूसरी शादी की

बेटे आजाद राव खान का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ

2021 में अलग हुए आमिर और किरण राव