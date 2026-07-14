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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआमिर खान की तीसरी शादी का JDU ने किया समर्थन, नितेश राणे के बयान को बताया 'सड़कछाप'

आमिर खान की तीसरी शादी का JDU ने किया समर्थन, नितेश राणे के बयान को बताया 'सड़कछाप'

Aamir Khan Gauri Spratt Marriage: जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि आमिर खान देशभक्त हैं. उनकी फिल्मों में भी देशभक्ति झलकती है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गद अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है. महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने आमिर खान की गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी पर सवाल उठाए थे. अब बिहार में बीजेपी की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आमिर खान का समर्थन किया और उन्हें देशभक्त बताया.

'लव जिहाद, ये जिहाद, सड़क और प्लेटफॉर्म...वैसी सोच'

जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने आमिर खान पर कहा, "देशभक्त हैं, इसमें कहीं दोराय नहीं है. उनकी देशभक्ति पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता. कोई उनका इतिहास बता दे कि देशभक्ति पर चोट हुआ है. उन्होंने देशभक्ति के लिए सब कुछ किया है. उनकी जो भी फिल्में रहती हैं उसमें देशभक्ति का पुट रहता है. अब व्यक्तिगत जीवन क्या है, क्या नहीं है, आदमी अपने ढंग से अपना-अपना जीता है. लव जिहाद और ये जिहाद...ये सब सड़क और प्लेटफॉर्म पर जो करते हैं वैसी सोच हैं." 

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने क्या कहा था?

दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार (14 जुलाई) को कहा था कि लव जिहाद का ‘ब्रांड एंबेसडर’ कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं? राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या खान की तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ के नजरिये से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘‘हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं."

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5 जुलाई 2026 को आमिर खान की तीसरी शादी

  • आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को गौरी स्प्रैट के साथ शादी की.
  • 1986 में आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता के साथ
  • आमिर खान-रीना के दो बच्चे- जुनैद खान और इरा खान
  • 2022 में अलग हुए आमिर-रीना
  • 2005 में आमिर खान ने किरण राव से दूसरी शादी की
  • बेटे आजाद राव खान का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ
  • 2021 में अलग हुए आमिर और किरण राव
Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 14 Jul 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan BIHAR NEWS Gauri Spratt
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