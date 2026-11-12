पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'

बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया है. अब विधायक ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दो दिन से ऐसी पोस्ट देख रही हैं. परिवार पर भू-माफिया होने और गरीबों का हक छीनने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. ये सभी बातें झूठी और आधारहीन हैं.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका आधार क्या है? अगर जमीन से जुड़ा कोई विवाद है तो संबंधित अंचलाधिकारी से जानकारी ली जानी चाहिए. आरोप लगाने वालों को इसे साबित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें फैलने से उन्हें बहुत खराब लग रहा है. उन्होंने पूरे मामले को लेकर चिंता भी जताई.

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सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे का आरोप

दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत में यह विवाद सामने आया है. ग्रामीणों ने मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर कथित कब्जे का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है. मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी अपनी बात पहुंचाई गई है. सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है.

श्राद्धस्थल और रास्ता बंद करने की शिकायत

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के तिवारी बाबा स्थान के पास बने सामूहिक श्राद्धस्थल पर निर्माण कराया गया है. इसके अलावा शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जे की शिकायत की गई है. ग्रामीणों के मुताबिक, इस रास्ते से लोग अपने खेतों तक जाते हैं. रास्ते पर निर्माण होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है. भगवान मिश्र ने अपनी करीब तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर कब्जा कर बाउंड्री बनाने का आरोप लगाया है. रामउदार मिश्र ने भी 15 धूर जमीन को लेकर शिकायत की है.

तालाब के नाले और समाधियों के पास मिट्टी कटाई का आरोप

ग्रामीणों ने तालाब से निकलने वाले नाले को मिट्टी डालकर भरने की शिकायत की है. उनका आरोप है कि नाले की जमीन के कुछ हिस्से पर सड़क बना दी गई है. इसके अलावा पूर्वजों की समाधियों के पास मिट्टी कटाई किए जाने की बात भी कही गई है. रामदाय देवी ने अपनी जमीन के पास मिट्टी कटाई से नुकसान होने की आशंका जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी जमीन और आसपास मौजूद सरकारी ट्रांसफार्मर को भी खतरा हो सकता है.

CO ने दिए जांच के आदेश, पिता ने भी रखा पक्ष

शिकायत मिलने के बाद प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं. दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा. जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. वहीं, मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने आरोपों पर कहा कि उन्होंने जमीन उन्हीं लोगों से खरीदी है. उन्होंने कहा, 'थोड़ा इंतजार कीजिए, पटना से बाहर हूं. उन्हीं लोगों से जमीन ली गई है. सीओ जांच कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने दीजिए.'

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