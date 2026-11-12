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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'

पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'

मैथिली ठाकुर के परिवार पर दरभंगा में सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे के आरोप लगे हैं. विधायक ने आरोपों को झूठा बताया है. अंचलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया है. अब विधायक ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दो दिन से ऐसी पोस्ट देख रही हैं. परिवार पर भू-माफिया होने और गरीबों का हक छीनने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. ये सभी बातें झूठी और आधारहीन हैं.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका आधार क्या है? अगर जमीन से जुड़ा कोई विवाद है तो संबंधित अंचलाधिकारी से जानकारी ली जानी चाहिए. आरोप लगाने वालों को इसे साबित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें फैलने से उन्हें बहुत खराब लग रहा है. उन्होंने पूरे मामले को लेकर चिंता भी जताई.

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सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे का आरोप

दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत में यह विवाद सामने आया है. ग्रामीणों ने मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर कथित कब्जे का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है. मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी अपनी बात पहुंचाई गई है. सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है.

श्राद्धस्थल और रास्ता बंद करने की शिकायत

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के तिवारी बाबा स्थान के पास बने सामूहिक श्राद्धस्थल पर निर्माण कराया गया है. इसके अलावा शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जे की शिकायत की गई है. ग्रामीणों के मुताबिक, इस रास्ते से लोग अपने खेतों तक जाते हैं. रास्ते पर निर्माण होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है. भगवान मिश्र ने अपनी करीब तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर कब्जा कर बाउंड्री बनाने का आरोप लगाया है. रामउदार मिश्र ने भी 15 धूर जमीन को लेकर शिकायत की है.

तालाब के नाले और समाधियों के पास मिट्टी कटाई का आरोप

ग्रामीणों ने तालाब से निकलने वाले नाले को मिट्टी डालकर भरने की शिकायत की है. उनका आरोप है कि नाले की जमीन के कुछ हिस्से पर सड़क बना दी गई है. इसके अलावा पूर्वजों की समाधियों के पास मिट्टी कटाई किए जाने की बात भी कही गई है. रामदाय देवी ने अपनी जमीन के पास मिट्टी कटाई से नुकसान होने की आशंका जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी जमीन और आसपास मौजूद सरकारी ट्रांसफार्मर को भी खतरा हो सकता है.

CO ने दिए जांच के आदेश, पिता ने भी रखा पक्ष

शिकायत मिलने के बाद प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं. दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा. जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. वहीं, मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने आरोपों पर कहा कि उन्होंने जमीन उन्हीं लोगों से खरीदी है. उन्होंने कहा, 'थोड़ा इंतजार कीजिए, पटना से बाहर हूं. उन्हीं लोगों से जमीन ली गई है. सीओ जांच कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने दीजिए.'

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Nov 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Darbhanga Maithili Thakur BIHAR NEWS
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