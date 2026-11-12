ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादाः साइबर अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला, चार आरोपी पहुंचे जेल

नवादाः साइबर अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला, चार आरोपी पहुंचे जेल

नवादा के सोढ़ीपुर गांव में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव मामले में चार गिरफ्तारी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : अमन राज |  Updated at : 12 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. गिरफ्तार पुरुष आरोपियों की पहचान भूपण सिंह, श्रीकांत सिंह और अरुण सिंह के रूप में हुई है. तीनों सोढ़ीपुर गांव के निवासी बताए गए हैं. पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर के अनुसार, 11 नवंबर को पुलिस को तकनीकी सूचना मिली थी. इसके आधार पर साइबर थाना की टीम वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोढ़ीपुर गांव पहुंची थी. पुलिस साइबर अपराध में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'
पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'
बिहार
दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा
दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा
बिहार
Exclusive: बेटी की शादी में करोड़ों खर्च पर बोले अनंत सिंह, कहा- सबकुछ दोस्त-यार करते हैं
Exclusive: बेटी की शादी में करोड़ों खर्च पर बोले अनंत सिंह, कहा- सबकुछ दोस्त-यार करते हैं
बिहार
Chhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट
Chhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

यह भी पढ़ें- पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'

चार लोगों को पकड़ा, तभी हुआ पथराव

पुलिस टीम ने साइबर अपराध में कथित संलिप्तता के आधार पर चार लोगों को पकड़ा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पथराव में एक पुलिस पदाधिकारी और एक जवान घायल हो गए.

हमलावरों ने हिरासत से छुड़ाए आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने पथराव के दौरान पकड़े गए चारों लोगों को भी छुड़ा लिया. इसके बाद पुलिस टीम को मौके से लौटना पड़ा. घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए.

12 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR

घटना के बाद वारिसलीगंज थाने में 12 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू की. इसी कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर ने बताया कि पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है.

पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा

Published at : 12 Nov 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Nawada BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'
पिता पर जमीन कब्जाने के आरोप पर मैथिली ठाकुर ने कहा, 'मुझे बहुत खराब लग रहा'
बिहार
दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा
दिल्ली से आ रहे दिग्गज नेता, बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? RJD का दावा
बिहार
Exclusive: बेटी की शादी में करोड़ों खर्च पर बोले अनंत सिंह, कहा- सबकुछ दोस्त-यार करते हैं
Exclusive: बेटी की शादी में करोड़ों खर्च पर बोले अनंत सिंह, कहा- सबकुछ दोस्त-यार करते हैं
बिहार
Chhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट
Chhath Puja 2026: पटना में छठ पर ये रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जान लें रूट
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ट्रेंडिंग
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget