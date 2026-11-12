नवादाः साइबर अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला, चार आरोपी पहुंचे जेल

बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. गिरफ्तार पुरुष आरोपियों की पहचान भूपण सिंह, श्रीकांत सिंह और अरुण सिंह के रूप में हुई है. तीनों सोढ़ीपुर गांव के निवासी बताए गए हैं. पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर के अनुसार, 11 नवंबर को पुलिस को तकनीकी सूचना मिली थी. इसके आधार पर साइबर थाना की टीम वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोढ़ीपुर गांव पहुंची थी. पुलिस साइबर अपराध में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी.

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चार लोगों को पकड़ा, तभी हुआ पथराव

पुलिस टीम ने साइबर अपराध में कथित संलिप्तता के आधार पर चार लोगों को पकड़ा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पथराव में एक पुलिस पदाधिकारी और एक जवान घायल हो गए.

हमलावरों ने हिरासत से छुड़ाए आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने पथराव के दौरान पकड़े गए चारों लोगों को भी छुड़ा लिया. इसके बाद पुलिस टीम को मौके से लौटना पड़ा. घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए.

12 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR

घटना के बाद वारिसलीगंज थाने में 12 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी शुरू की. इसी कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर डीएसपी शाहनवाज अख्तर ने बताया कि पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है.

पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में आगे की जांच जारी है.

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