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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम मंदिर चंदा मामला: अखिलेश यादव के बयान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'SIT ने रिपोर्ट…'

राम मंदिर चंदा मामला: अखिलेश यादव के बयान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'SIT ने रिपोर्ट…'

Ram Mandir Donation Row: जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है. लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा है. यह घटना दुखद है लेकिन सरकार ने एसआईटी का गठन किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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राम मंदिर (अयोध्या, यूपी) के चढ़ावे में कथित चोरी और गड़बड़ी के मामले की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी की जांच पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है. इस बीच चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान पर कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, एसआईटी सबूत साफ कर रही है, इस पर जेडीयू का बड़ा बयान आया है.

'रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू'

जेडीयू के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, "...राम मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है. लोगों की आस्था और विश्वास उससे जुड़े हैं. यह घटना दुखद है लेकिन सरकार ने SIT का गठन किया है, SIT ने रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई है." 

दूसरी ओर संजय झा ने एक सवाल पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "निशांत कुमार बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं. नीतीश कुमार की भी ये सोच रही कि हमारा काम बोले, वे (निशांत कुमार) उसी दिशा में काम कर रहे हैं." 

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संजय झा ने कहा, "उनकी सोच है कि जिला या प्रखंड स्तर पर ही अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, सभी को पटना ना आना पड़े. वे इस पर काम कर रहे हैं... पूरी संवेदनशीलता के साथ वे काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा... उनके नेतृत्व में विभाग बहुत अच्छा काम विभाग करेगा." 

राम मंदिर पर बीजेपी क्या बोली?

बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर कहा, "...तत्परता के साथ वहां प्रशासन काम कर रहा है. सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उचित कदम है."

वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान पर उन्होंने कहा, "...पीयूष गोयल ने उचित कदम उठाया है. अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे. हम किसी की शर्तों को नहीं मानने वाले हैं. यदि हमारी शर्तों पर कोई देश समझौता करना चाहता है तो ही हमारी सरकार समझौता करेगी." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू-टर्न! FIR से पिता और भाई का नाम हटाया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Ram Mandir Donation Akhilesh Yadav Bihar News Ram Mandir Ram Mandir Donation Row
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