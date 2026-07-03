बिहार में एक साथ 10 दारोगा को DIG ने कर दिया सस्पेंड, पुलिस महकमे में हड़कंप, क्या है मामला?

कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने 10 दारोगा को निलंबित कर दिया है. डीआईजी ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को मीडिया को इसकी जानकारी दी. इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है.

डीआईजी कुमार आशीष ने इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही है. इसके अलावा आमजनों से रुपये लेकर केस को प्रभावित करने वाले एक तथाकथित दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार दलाल के पास से एक लैपटॉप और पुलिस अनुसंधान से जुड़े कई फाइलें भी बरामद की गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह पूरा मामला सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने का मामला सामने आया था. वीडियो के वायरल होने पर डीआईजी कुमार आशीष ने जांच के आदेश दिए थे. जांच के दौरान वायरल विडियो में जो व्यक्ति था पहले उसे पकड़ा गया और फिर तलाशी के दौरान उसके पास से एक लैपटॉप और पुलिस अनुसन्धान से जुड़ी कई फाइलें बरामद की गईं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस डायरी भी लिखता था सतीश

गिरफ्तार दलाल का नाम सतीश कुमार बताया जाता है जो सलखुआ थाना क्षेत्र के बहुरउवा गांव रहने वाला है. बताया जा रहा है कि तथाकथित दलाल सतीश कुमार का सहरसा मधेपुरा और सुपौल जिले के पुलिसकर्मियों के साथ सांठगांठ था. आरोपी सतीश कुमार अक्सर सलखुआ थाने में रहता था और लोगों से पैसे लेकर पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता था. इतना ही नहीं, यह पुलिस की डायरी भी लिखने का काम करता था.

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इस पूरे मामले में कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष ने सलखुआ थाना के थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, सलखुआ थाना के पु.अ.नि सुवेलाल पासवान, नवहट्टा थाना के पु.अ.नि. पंकज कुमार, त्रिवेणीगंज थाना सुपौल की पु.अ.नि. जूही कुमारी, राघोपुर थाना (सुपौल) के पु.अ.नि. शिशुपाल रविदास, भर्राही थाना (मधेपुरा) के पु.अ.नि. अरमोद कुमार, मधेपुरा जिला बल में तैनात पु.अ.नि. चंद्रजीत प्रभाकर, सुपौल जिला बल में तैनात पु.अ.नि. पिंकी कुमारी, मधेपुरा जिला बल में तैनात पु.अ.नि. मनीषा कुमारी और घैलाढ़ (मधेपुरा) के थानाध्यक्ष पु.अ.नि. ज्योतिष कुमार को निलंबित किया है.

कुमार आशीष ने क्या कहा?

डीआईजी कुमार आशीष ने कहा कि पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने का एक वीडियो वायरल हुआ था. उसके आधार पर उक्त व्यक्ति को पहले पकड़ा गया और फिर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लैपटॉप, सहित विभिन्न अनुसंधान की फाइलें बरामद की गईं. गिरफ्त में आया व्यक्ति अवैध तरीके से पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता था. थाने में घूमते रहता था और लोगों से पैसे वसूली करता था. यह व्यक्ति अवैध रूप से पुलिस डायरी भी लिखने का काम करता था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही मामले में 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करते हुए उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

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