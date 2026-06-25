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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू-टर्न! FIR से पिता और भाई का नाम हटाया

भरत तिवारी केस: न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू-टर्न! FIR से पिता और भाई का नाम हटाया

Bharat Tiwari Encounter Case: 17 जून 2026 की सुबह शाहपुर थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के स्वलिखित बयान पर कांड संख्या 169/26 दर्ज किया गया था. इसी एफआईआर से नाम हटा है.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 11:25 PM (IST)
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भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर (Bharat Bhushan Tiwari Encouter) मामले में एक तरफ न्यायिक जांच शुरू हो गई है तो दूसरी पुलिस ने यू-टर्न लिया है. एनकाउंटर के बाद शाहपुर थाने में दर्ज उस प्राथमिकी (FIR) से भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी का नाम हटा दिया गया है, जिसमें उन पर भरत को संरक्षण देने और उसके अवैध हथियार की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था. 

17 जून 2026 की सुबह शाहपुर थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के स्वलिखित बयान पर कांड संख्या 169/26 दर्ज किया गया था. इस एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस टीम भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी और अवैध पिस्टल की बरामदगी के लिए बिलौटी गांव पहुंची थी.

सुबह करीब 5:10 बजे पुलिस ने भरत के घर की घेराबंदी की. दरवाजा खुलते ही भरत पुलिस को देखकर कमरे में भाग गया और कथित तौर पर पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की. इसके बाद वह छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.

पिता और भाई पर लगाए गए थे गंभीर आरोप

एफआईआर में दावा किया गया था कि जब पुलिस ने भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी से पूछा कि भरत के पास अवैध हथियार कहां से आया, तो दोनों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. पुलिस ने अपने बयान में लिखा कि दोनों पहले से हथियार की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दे रहे थे.

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि भरत के सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ कई वीडियो पहले से वायरल हो चुके थे. इसके बावजूद परिवार ने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों भरत को अवैध हथियार रखने में संरक्षण दे रहे थे.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, CM बोले- 'भोजपुर में एक...'

आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया था केस

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने भरत तिवारी के साथ-साथ उनके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया था. पुलिस ने भरत तिवारी, उनके पिता और भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 109(1), 351(2), 352 और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया था.

गुरुवार (25 जून, 2026) को पुलिस ने इस मामले की समीक्षा के बाद काशीनाथ तिवारी और चंदन तिवारी का नाम एफआईआर से हटा दिया. दोनों के नाम हटने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य थे तो शुरुआत में उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया, और यदि साक्ष्य नहीं थे तो गंभीर धाराओं में नाम जोड़ने का आधार क्या था.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'कौन अपराधी है ये सम्राट चौधरी नहीं तय करेंगे'

Published at : 25 Jun 2026 11:14 PM (IST)
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