सीवान के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और लोजपा (रामविलास) नेता रईस खान के घर छापेमारी मामले में रविवार को सारण डीआईजी निलेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि नेता रईस खान के घर से हथियार और आपत्तिजनक सामान की सूचना पर एसटीएफ और जिला पुलिस ने ये छापेमारी की है. इस दौरान कई हथियार बरामद किए गए.

भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद

डीआईजी निलेश कुमार ने कहा कि छापेमारी के दौरान AK-47 के भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद हुए हैं. रईस खान समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की हत्या के दौरान लूटे गए हथियार भी बरामद हुए हैं.

बता दें कि सीवान में रविवार को पुलिस और एसटीएफ ने लोजपा नेता रईस खान के घर पर छापेमारी की थी. सिसवन थाना क्षेत्र के उनके गांव ग्यासपुर में पुलिस ने घंटो तलाशी ली. सुबह करीब नौ बजे से ही छापेमारी चल रही थी. पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी ली थी.

गौरतलब है कि सीवान के ग्यासपुर निवासी रईस खान और अयूब खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, लोजपा नेता चिराग पासवान के करीबी हैं. वे कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं. रईस खान रघुनाथपुर विधानसभा सीट से लोजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ओसामा शहाब राजद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

सीवान की राजनीति में है खासा प्रभाव

गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव के दौरान रईस खान पर गोली चलाई गई थी. इस गोलीबारी में ओसामा शहाब नाम का व्यक्ति आरोपी था. दोनों गुटों के बीच दरार गहरी है. दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं. सीवान की राजनीति में इनका खासा प्रभाव है.

