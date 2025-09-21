प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गली को लेकर तेज प्रताप यादव ने रविवार को कहा कि हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, किसी की भी मां तो मां होती है. अपनी संतान को पैदा करती है, पहले मां नौ महीने कोख में रखती है. जिन लोगों ने उंगली उठाने का काम किया और गाली देने का काम किया, उन पर एफआईआर होनी चाहिए. उनको जेल भेजना चाहिए.

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने कहा कि "सरकार से हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि मां के शब्द का अपमान करने वाले को तुरंत से तुरंत जेल भेजें." महुआ के विधायक मुकेश रोशन पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि "उन्हें जेल भेजा जाए. हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी से मांग करते हैं, अगर मुकेश रोशन को जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा."

VIDEO | On BJP alleging that abuses were hurled at PM Modi's late mother by RJD workers during LoP Tejashwi Yadav's 'Bihar Adhikar Yatra', former RJD leader Tej Pratap Yadav says, "Those who have insulted a mother and raised fingers on her should be booked under FIR and sent to… pic.twitter.com/345SOCdP67 — Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025

दरअसल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शनिवार को बिहार अधिकार यात्रा के तहत एक सभा को संबोधित करने महुआ पहुंचे थे. भीड़ में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपमानजनक नारे लगाए. उनके हाथ में आरजेडी के झंडे थे. उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगाए, हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया.

तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर

उस समय तेजस्वी मंच पर थे और उनके साथ महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन भी थे. अब उस सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे. इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से ही बीजेपी नेता, मंत्री और विधायक सभी आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं. अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं.

बता दें कि पार्टी और परिवार से बाहर हो चुके तेज प्रताप ने नई पार्टी बना ली और वो कई बार आरजेडी और उनके नेताओं पर भी निशाना साधते रहे हैं. अब उन्होंने कहा है कि अगर महुआ के विधायक मुकेश रौशन को जेल नहीं भेजा गया तो वो आंदोलन करेंगे. इससे पहले भी तेज प्रताप मुकेश रौशन को लेकर कई बार तंज कस चुके हैं. हालांकि उन्होंने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा.