हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की सियासत बदली, सीएम से सांसद होने वाले हैं नीतीश कुमार, नाराजगी के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ?

बिहार की सियासत बदली, सीएम से सांसद होने वाले हैं नीतीश कुमार, नाराजगी के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ?

Nitish Kumar Nomination: नीतीश कुमार ने चारों सदनों का सदस्य बनने का अपना सपना पूरा होने की बात कही है. उनका कहना है कि बिहार में NDA की सहमति से जो सरकार बनेगी, वो समर्तन करेंगे. अब बिहार में नए CM की चर्चा शुरू हो गई है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Mar 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नीतीश कुमार दिल्ली की ओर चल पड़े हैं. उन्होंने बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध और नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने का फैसला किया और दिल्ली जाना तय किया. इसको लेकर पिछले 24 घंटे से बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है. 

पिछले लगभग 24 घंटे में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री से सांसद बनने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी. होली के दिन, यानी बुधवार 4 मार्च को बिहार की राजनीति में पहली बार खबरें फैलनी शुरू हुईं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं.

सत्तारूढ़ गठबंधन NDA के सहयोगी दलों में भी शाम तक यही चर्चा थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे. खुद चिराग पासवान ने दो टूक का था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलती रहेगी. इतना ही नहीं, बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के राज्यसभा जाने को 'होली का मजाक' करार दिया था. हालांकि, जेडीयू नेताओं का कहना था कि इस पर बात चल रही है और अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे. 

नीतीश कुमार के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी

नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध में पार्टी कार्यालय में हंगामा किया. तोड़फोड़ की. दरअसल, पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. कुर्सी-मेज, प्लेट-बर्तन, सब सजाए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने खाना नहीं खाया. उनका गुस्सा साफ दिख रहा था. पार्टी के लोगों को ऐसा सदमा लगा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने टेबल पलट दी, प्लेटें तोड़ दीं.

जेडीयू के नेताओं समेत पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी यह डिमांड रखी कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री उनके बेटे निशांत कुमार ही बनें. पप्पू यादव का दावा था कि बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो नीतीश कुमार की तरह बिहार की समझ रखता हो. यह काम उनके बेटे ही कर सकते हैं.

विपक्षी दलों ने बताया 'बीजेपी' का प्लान

विपक्षी दलों राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू किया कि यह पहले से ही बीजेपी का प्लान था कि नीतीश कुमार को बड़े पद का ऑफर देकर बिहार की कमान अपने हाथ में ले लें.

इसके बाद बुधवार, 4 मार्च की रात कत राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं. इससे बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है. यह भी कहा गया कि एनडीए गठबंधन के भीतर नई व्यवस्था बन सकती है और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है. 

नीतीश कुमार ने कही 'सपना पूरा' होने की बात

फिर, गुरुवार 5 मार्च की सुबह खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनका लंबे समय से सपना था कि वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, चारों सदनों के सदस्य रहें.

गुरुवार, 5 मार्च की दोपहर नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से राज्यसभा जाने की घोषणा की. इससे यह स्पष्ट हो गया कि लगभग दो दशक से ज्यादा समय तक चली उनकी मुख्यमंत्री राजनीति का नया चरण शुरू हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की सहमति में बिहार में जो भी सरकार बनेगा, वो उसका समर्थन करेंगे.

अब आगे क्या होगा?

दरअसल, राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने हैं. तब तक नीतीश कुमार तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है. 

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 05 Mar 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
JDU Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार की सियासत बदली, सीएम से सांसद होने वाले हैं नीतीश कुमार, नाराजगी के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ?
बिहार की सियासत बदली, सीएम से सांसद होने वाले हैं नीतीश कुमार, नाराजगी के बीच 24 घंटे में क्या-क्या हुआ?
बिहार
Bihar Politics: 25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा देकर चुनाव जीता, क्या नीतीश कुमार का 'इस्तेमाल'? अब उठे सवाल
25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा देकर चुनाव जीता, क्या नीतीश कुमार का 'इस्तेमाल'? अब उठे सवाल
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
बिहार
बिहार: JDU कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, खाने का टेबल पलटा, प्लेट तोड़े, नहीं किया भोजन
बिहार: JDU कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, खाने का टेबल पलटा, प्लेट तोड़े, नहीं किया भोजन
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान नहीं...'
Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान...'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
इंडिया
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
शिक्षा
India Post GDS Result 2026: कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget