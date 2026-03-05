25 से 30 फिर से नीतीश' का नारा देकर चुनाव जीता, क्या नीतीश कुमार का 'इस्तेमाल'? अब उठे सवाल

बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव के पोस्टर बॉय रहे नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है. जब से उनके राज्यसभा जाने की खबरें आई हैं तब से विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का सिर्फ चुनावी इस्तेमाल किया और जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेज दिया.

'25 से 30 फिर नीतीश' के नारे पर लड़ा था चुनाव

2025 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान NDA गठबंधन की तरफ से एक नारा दिया गया था - '25 से 30 फिर से नीतीश' यानी 2025 से 2030 तक के लिए एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताने की अपील. वैसे तो आधिकारिक रूप से NDA की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और चुनाव के बाद हुआ भी ऐसा ही. यहां तक कि पवन सिंह के चुनावी गाने में भी एक लाइन थी जिसका भाव था कि नीतीश और मोदी के साथ जुड़िए.

सुशासन बाबू की छवि और महिला वोटर्स का भरोसा

बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है यानी वह नेता जिसने प्रशासन को सुदृढ़ तरीके से चलाया. महिला वोटर्स का उन पर अटूट विश्वास रहा है. 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही थी. इस पर काफी विवाद हुआ लेकिन कुल मिलाकर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की छवि NDA का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनी रही. विपक्ष का आरोप है कि BJP ने नीतीश कुमार की बीमारी को नजरअंदाज करते हुए उनका चुनावी इस्तेमाल किया.

तेजस्वी बोले - दूल्हे को घोड़ी चढ़ाई, फेरे किसी और ने लिए

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि नीतीश कुमार को दूल्हा बनाकर घोड़ी तो चढ़ाई लेकिन फेरे किसी और ने ले लिए. यह BJP पर सीधा तंज था. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला दोहराया गया है. जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीतकर उन्हें हटाया जा रहा है. तेजस्वी ने कहा कि उनकी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है.