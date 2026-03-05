Rajya Sabha Election: नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'सब लोग उनके फैसले की...'

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया. उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. पांच उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है. कुशवाहा ने कहा कि औपचारिकता बाकी है लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है.

वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का फैसला है. सब लोग उनके फैसले की सराहना करते हैं. बिहार की सेवा उन्होंने लगातार 20 सालों से भी ज्यादा समय से की है. अब दिल्ली में रहकर आगे देश और राज्य की भी सेवा करेंगे.

#WATCH | Patna, Bihar: RLM chief and NDA Rajya Sabha candidate Upendra Kushwaha says, "As NDA candidates, 5 candidates have filed their nominations today... the victory of all candidates is certain... Nitish Kumar (Rajya Sabha) is going, this is his decision, and everyone… pic.twitter.com/WssOiR8e4w — ANI (@ANI) March 5, 2026

निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले?

सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "फैसला जो होना है, उसे होने दीजिए. हमने तो पहले ही कहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए. बाकी होने दीजिए फिर बताएंगे."

16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव

बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव होने हैं. मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की राज्यसभा की चार सीटों पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. इनमें दो सीटें BJP और दो जनता दल (यूनाइटेड) के खाते में मानी जा रही हैं. वहीं, पांचवीं सीट के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को NDA से उम्मीदवार घोषित किया गया है.

बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख पांच मार्च निर्धारित थी. मतदान और मतगणना 16 मार्च, 2026 को एक ही दिन संपन्न होगी.

बिहार से किन 5 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा खत्म?

बिहार से जिन पांच राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद्र गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं. इनमें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जद-(यू) के, प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी के जबकि उपेंद्र कुशवाहा RLM से हैं.

