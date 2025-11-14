हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधासनभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी का दिखा दम, TPP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

बिहार विधासनभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी का दिखा दम, TPP ने इस सीट पर बनाई बढ़त

Bihar Election Result 2025: संदेश विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार सत्य प्रकाश ने सभी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में NDA बढ़त लेते हुए दिख रहा है. इसी बीच बिहार के भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में अप्रत्याशित तस्वीर उभरकर सामने आई है. यहां पर द प्लुरलस पार्टी के उम्मीदवार सत्य प्रकाश ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली है.

पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के उम्मीदवार को मिले शुरुआती वोटों ने पारंपरिक बड़ी पार्टियों राजद, जदयू और जन सुराज के उम्मीदवारों को पहले ही दौर में पीछे धकेल दिया है. पहले राउंड तक राजद के दीपु सिंह, जदयू के राधा चरण साह और अन्य प्रमुख प्रत्याशी पिछड़ते दिखे, जबकि NOTA ने भी 152 वोट दर्ज किए. शुरुआती गिनती के बाद संदेश सीट पर मुकाबला फिलहाल एकतरफा होता नजर आ रहा है.

बड़ी पार्टियों को शुरुआती झटका

राजद, जदयू और जन सुराज के उम्मीदवार पहले ही राउंड में पिछड़ते दिखे. राजद के दीपु सिंह को 2960 वोट मिले, जबकि जदयू के राधा चरण साह 2761 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. जन सुराज पार्टी के राजीव रंजन राज को सिर्फ 220 वोट मिले, जिससे पता चलता है कि शुरुआती दौर में मतदाताओं का झुकाव पूरी तरह बदल चुका है. यह शुरुआती आंकड़े विपक्षी दलों के लिए चिंताजनक हैं, क्योंकि बड़े नाम होने के बावजूद मतदाताओं ने इस बार नए विकल्पों को तरजीह दी है.

निर्दलीय भी पिछड़े

स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों को भी पहले राउंड में खास समर्थन नहीं मिला. स्वतंत्र उम्मीदवार समरजय सिंह को 83 वोट मिले जबकि मनमोहन सिंह (राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी) और संजीत कुमार (पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया) जैसे प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिले. यह साफ संकेत है कि मुकाबला फिलहाल एकतरफा होता जा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि NOTA को भी 152 वोट मिले हैं. यह संख्या संकेत देती है कि कुछ मतदाता किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं थे. हालांकि अभी यह रुझान शुरुआती है और आगे के राउंड्स में तस्वीर बदल भी सकती है. हालांकि अभी 26 राउंड गिनती बाकी है, लेकिन शुरुआती दौर के नतीजों ने यह जरूर बता दिया है कि संदेश सीट पर इस बार कहानी कुछ अलग लिखी जा रही है.

Published at : 14 Nov 2025 09:42 AM (IST)
Pushpam Priya Choudhary Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 BIHAR NEWS The Plurals Party Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
