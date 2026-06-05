बिहार में पिछले पांच दिनों से लगातार कड़ी धूप के साथ भीषण गर्मी और धूप में कड़वाहट के साथ उमस भरी गर्मी देखी जा रही है. उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है. परंतु दक्षिण बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (5 जून) को दक्षिण बिहार के पटना सहित 14 जिले तो उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के 3 जिलों में उमस और गर्मी के साथ चिलचिलाती धूप रहने की संभावना है. वहीं उत्तर बिहार के तराई वाले क्षेत्र और उत्तर तथा दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार (5 जून) की सुबह 5 बजे से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी तो दक्षिण पूर्व के जमुई और बांका में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के कुछ इलाकों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के साथ मेघ गर्जन और बज्रपात की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों के अलावा पूर्वी इलाके के किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि अधिक वर्षा की संभावना नहीं है और तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट रहने का भी उम्मीद नहीं है.

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इन जिलों में बढ़ा रहेगा तापमान

शुक्रवार को दक्षिण बिहार के बक्सर, रोहतास भभुआ, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर तो उत्तर बिहार के वैशाली, सारण, गोपालगंज और मोतिहारी के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं रहेगी. एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.

इन जिलों में आज भी कड़ी धूप और उमस वाली गर्मी के साथ 40 डिग्री से ऊपर या उसके आसपास तापमान रहने का संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार (6 जून) से दक्षिण बिहार में भयंकर लू चलेगी. शनिवार को बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में हीटवेव का येलो अलर्ट है.

भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी

रविवार (7 जून) को पटना में भी भीषण हीटवेव का अलर्ट है तो पटना के अलावा नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

8 जून को भी इन जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव की चेतावनी है. हालांकि 7 जून से उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में वर्षा के साथ तापमान में गिरावट रहेगी. बीते गुरुवार को राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही तो हुई, लेकिन बारिश नहीं होने से लोग उमस गर्मी से पसीना-पसीना हो गए.

बिहार के ज्यादातर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी

गुरुवार को बिहार के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे कम गर्मी रहने वाले किशनगंज में भी 36 डिग्री से ऊपर तापमान रहा, जबकि अधिकांश जिलों का तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री के बीच दर्ज की गई. राजधानी पटना सहित 7 जिलों में गुरुवार को 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया.

सबसे अधिक लगातार दूसरे दिन भी बक्सर में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो राजधानी पटना में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. शेखपुरा में भी 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गर्म स्थान दर्ज किया गया. इसके अलावा मोतिहारी, कैमूर, औरंगाबाद, डेहरी में भी 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा.

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