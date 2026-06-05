उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. कैबिनट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए सपा चीफ पर तंज कसा है.

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा-" अखिलेश यादव दी आज मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि याद दिलाउंगा आपके बाबूजी की बात, जो उन्होंने भरे मंच से आपकी सरकार के बारे में कहा था. आपको याद है 4 जून 2013 को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने आपकी सरकार के विषय में क्या कहा था? आपके बाबू जी की बात प्रमाण के साथ आपके सामने रख रहा हूं. यह खबर 5 जून 2013 को इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, जोकि अंग्रेजी में है.

कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा-"आप तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं...तो उम्मीद करता हूं कि अंग्रेजी आपको आती ही होगी. ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा हमारी सरकार की कानून व्यवस्था पर बोलने से पहले आप 10 बार सोचेंगे...शायद आप खुद से आंख भी न मिला पाएं. और हां सपाई लोडरों ये खबर तुम्हारे लिए नहीं है. क्योंकि यह अंग्रेजी में है और तुम लोग अपने भइया के राज में नकल मारके पास हुए हो, इसलिए तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं. तुम्हारे हिस्से की भी अंग्रेजी भइया पढ़ डाले हैं, बेकार में परेशान होगे और ट्रांसलेटर ढूंढते फिरोगे. इसलिए तुम लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं, पढ़ लेना हिंदी में है."

वहीं सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि "यह तय है कि PDA में NDA का मुकाबला करने की ताकत नहीं है. पिछले पाँच सालों में सरकार अखिलेश यादव ने चलाई थी और आरोप है कि शासन मुख्य रूप से एक खास समुदाय पर केंद्रित था, इसीलिए लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं. यह भी आरोप है कि पांच साल के दौरान लगभग 1000 दंगे हुए."

बता दें कि इस समय ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. हाल ही में आजमगढ़ से पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध की गिरफ्तारी पर भी ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि सपा के गढ़ से आतंकी पकड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.

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