हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Results 2025 Live: Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, NDA vs MGB में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे से काउंटिंग

Bihar Election Results 2025 Live: Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, NDA vs MGB में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे से काउंटिंग

Bihar Election Results 2025 Vote Counting Live: बिहार में 243 सीटों पर वोट्स की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बिहार में आज के परिणाम NDA vs MGB का भविष्य तय करेंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 14 Nov 2025 05:55 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live Updates Bihar Election Vote Counting Winners Losers NDA Mahagathbandhan Jan Suraaj ECI Bihar Election Results 2025 Live: Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, NDA vs MGB में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे से काउंटिंग
Bihar Election Results 2025 Live
Source : abp live

Background

बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान 6 और 11 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण में संपन्न कराए. अब 14 नवंबर 2025 को सभी 243 सीटों पर मतगणना होगी. राज्य में 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी.  इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. 

मतदान के दौरान दोनों ही चरणों में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ. इस चुनाव में कुछ ऐसे भी दल थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा. जिसमें प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जन सुराज, तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जन शक्ति जनता दल प्रमुखता से शामिल हैं. बात एनडीए की करें तो उनके साथ जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है.  वहीं महागठबंधन में राजद के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वाम मोर्चा , विकासशील इंसान पार्टी और आईआईपी शामिल है.

एक ओर जहां महागठबंधन ने फ्रेंडली फाइट लड़ते हुए 252 उम्मीदवार उतारे थे तो वहीं एनडीए के सभी दलों में 242 सीटों पर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था. महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया था. वहीं एनडीए ने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन चुनाव लड़ रही है. 

बिहार विधानसभा चुनाव: मतगणना के दिन इन सीटों पर सबकी नजर

इन चुनावों में कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर है. जिसमें दानापुर से रामकृपाल यादव (एनडीए) बनाम रीतलाल (महागठबंधन) मनेर से जितेंद्र यादव (एनडीए) बनाम भाई वीरेंद्र (महागठबंधन), छपरा से छोटी कुमारी (एनडीए) बनाम खेसारी लाल यादव (महागठबंधन), फुलवारी से श्याम रजक (एनडीए) बनाम गोपाल रविदास (महागठबंधन), तारापुर से सम्राट चौधरी (एनडीए) बनाम अरुण कुमार (महागठबंधन), पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा (एनडीए) बनाम शशांत शेखर (महागठबंधन), लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा (एनडीए) बनाम अमन राज असलिस सोनू सिंह (महागठबंधन), महुआ से संजय कुमार सिंह (एनडीए) बनाम मुकेश कुमार रौशन (महागठबंधन) बनाम तेज प्रताप यादव (JJD), राघोपुर से सतीश कुमार यादव (एनडीए) बनाम तेजस्वी यादव (महागठबंधन) बनाम चंचल सिंह (JSP), काराकाट से महाबली सिंह (एनडीए) बनाम अरुण सिंह (महागठबंधन) बनाम ज्योति सिंह (निर्दल), मोकामा से अनंत सिंह (एनडीए) बनाम सूरजभान सिंह (महागठबंधन) बनाम पियूष प्रियदर्शी (JSP) है.

इसके साथ ही लालगंज से संजय कुमार सिंह (एनडीए) बनाम शिवानी शुक्ला (महागठबंधन), नबीनगर से चेतन आनंद (एनडीए) बनाम अमोद चंद्रवंशी (महागठबंधन), करगहर से बशिष्ठ सिंह (एनडीए) बनाम संतोष मिश्रा (महागठबंधन) बनाम रितेश पांडेय (JSP), गोपालपुर से डबलू यादव (एनडीए) बनाम शैलेश कुमार मंडल (महागठबंधन) बनाम गोपाल मंडल (निर्दल), रघुनाथपुर से विकास सिंह (एनडीए) बनाम ओसामा शहाब (महागठबंधन), नालंदा से श्रवण कुमार (एनडीए) बनाम कौशलेंद्र कुमार (महागठबंधन), जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद (एनडीए) बनाम राहुल शर्मा (महागठबंधन), मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार (एनडीए) बनाम बिजेंद्र चौधरी (महागठबंधन), घोसी से ऋतुराज कुमार (एनडीए) बनाम रामबली सिंह यादव (महागठबंधन), कुचायकोट से अमरेन्द्र कुमार पांडेय (एनडीए) बनाम हरि नारायण सिंह (महागठबंधन), तरारी से विशाल प्रकाश (एनडीए) बनाम मदन सिंह (महागठबंधन), सीवान से मंगल पांडेय (एनडीए) बनाम अवध बिहारी चौधरी (महागठबंधन), अलीनगर से मैथली ठाकुर (एनडीए) बनाम बिनोद मिश्रा (महागठबंधन), कुम्हरार से संजय गुप्ता (एनडीए) बनाम इन्द्रदीप चंद्रवंशी (महागठबंधन) बनाम केसी सिन्हा (JSP) की सीट पर भी सबकी नजर है.

05:54 AM (IST)  •  14 Nov 2025

चुनाव में गड़बड़ी होने पर चंपारण आंदोलन जैसी शुरुआत: भाई जगताप

 महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और मुंबई के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस नेता भाई जगताप ने  कहा कि जिस तरह से ईवीएम और पूरा अमला लगता है, तो फिर जिस तरह से नतीजे आते हैं, उसके कोई मायने नहीं हैं. ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि वह ठगे जा रहे हैं. सबसे बड़ा जख्म यह चुनाव आयोग उनको यह दे रहा है कि संविधान के तहत लोगों का मिला वोट का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है.

05:52 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Bihar Election Results 2025: 10:30 या 11 बजे तक, आप महागठबंधन की सरकार- VIP का दावा

विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि सभी गरीब लोग, सभी मजदूर, श्रमिक वर्ग, निम्न आय वर्ग और वे सभी जो अंबेडकर की विचारधारा का पालन करते हैं, उनकी सरकार आ रही है... लगभग 10, 10:30 या 11 बजे तक, आप महागठबंधन को सरकार बनाते हुए देखेंगे.

Load More
Tags :
Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Results 2025 Bihar Result Live Bihar Election Result 2025 Live Bihar Chunav Result
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget