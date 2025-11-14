बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान 6 और 11 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण में संपन्न कराए. अब 14 नवंबर 2025 को सभी 243 सीटों पर मतगणना होगी. राज्य में 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है.

मतदान के दौरान दोनों ही चरणों में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ. इस चुनाव में कुछ ऐसे भी दल थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा. जिसमें प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जन सुराज, तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जन शक्ति जनता दल प्रमुखता से शामिल हैं. बात एनडीए की करें तो उनके साथ जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है. वहीं महागठबंधन में राजद के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वाम मोर्चा , विकासशील इंसान पार्टी और आईआईपी शामिल है.

एक ओर जहां महागठबंधन ने फ्रेंडली फाइट लड़ते हुए 252 उम्मीदवार उतारे थे तो वहीं एनडीए के सभी दलों में 242 सीटों पर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था. महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया था. वहीं एनडीए ने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन चुनाव लड़ रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव: मतगणना के दिन इन सीटों पर सबकी नजर

इन चुनावों में कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर है. जिसमें दानापुर से रामकृपाल यादव (एनडीए) बनाम रीतलाल (महागठबंधन) मनेर से जितेंद्र यादव (एनडीए) बनाम भाई वीरेंद्र (महागठबंधन), छपरा से छोटी कुमारी (एनडीए) बनाम खेसारी लाल यादव (महागठबंधन), फुलवारी से श्याम रजक (एनडीए) बनाम गोपाल रविदास (महागठबंधन), तारापुर से सम्राट चौधरी (एनडीए) बनाम अरुण कुमार (महागठबंधन), पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा (एनडीए) बनाम शशांत शेखर (महागठबंधन), लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा (एनडीए) बनाम अमन राज असलिस सोनू सिंह (महागठबंधन), महुआ से संजय कुमार सिंह (एनडीए) बनाम मुकेश कुमार रौशन (महागठबंधन) बनाम तेज प्रताप यादव (JJD), राघोपुर से सतीश कुमार यादव (एनडीए) बनाम तेजस्वी यादव (महागठबंधन) बनाम चंचल सिंह (JSP), काराकाट से महाबली सिंह (एनडीए) बनाम अरुण सिंह (महागठबंधन) बनाम ज्योति सिंह (निर्दल), मोकामा से अनंत सिंह (एनडीए) बनाम सूरजभान सिंह (महागठबंधन) बनाम पियूष प्रियदर्शी (JSP) है.

इसके साथ ही लालगंज से संजय कुमार सिंह (एनडीए) बनाम शिवानी शुक्ला (महागठबंधन), नबीनगर से चेतन आनंद (एनडीए) बनाम अमोद चंद्रवंशी (महागठबंधन), करगहर से बशिष्ठ सिंह (एनडीए) बनाम संतोष मिश्रा (महागठबंधन) बनाम रितेश पांडेय (JSP), गोपालपुर से डबलू यादव (एनडीए) बनाम शैलेश कुमार मंडल (महागठबंधन) बनाम गोपाल मंडल (निर्दल), रघुनाथपुर से विकास सिंह (एनडीए) बनाम ओसामा शहाब (महागठबंधन), नालंदा से श्रवण कुमार (एनडीए) बनाम कौशलेंद्र कुमार (महागठबंधन), जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद (एनडीए) बनाम राहुल शर्मा (महागठबंधन), मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार (एनडीए) बनाम बिजेंद्र चौधरी (महागठबंधन), घोसी से ऋतुराज कुमार (एनडीए) बनाम रामबली सिंह यादव (महागठबंधन), कुचायकोट से अमरेन्द्र कुमार पांडेय (एनडीए) बनाम हरि नारायण सिंह (महागठबंधन), तरारी से विशाल प्रकाश (एनडीए) बनाम मदन सिंह (महागठबंधन), सीवान से मंगल पांडेय (एनडीए) बनाम अवध बिहारी चौधरी (महागठबंधन), अलीनगर से मैथली ठाकुर (एनडीए) बनाम बिनोद मिश्रा (महागठबंधन), कुम्हरार से संजय गुप्ता (एनडीए) बनाम इन्द्रदीप चंद्रवंशी (महागठबंधन) बनाम केसी सिन्हा (JSP) की सीट पर भी सबकी नजर है.