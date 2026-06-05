Khan Sir Coaching Case Live: खान सर का दांव पड़ेगा उल्टा! लटक रही गिरफ्तारी की तलवार
Khan Sir Coaching Case News Live Updates: फैजल खान उर्फ खान सर का दांव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
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फैजल खान (खान सर) से पुलिस टीम ने उनके कोचिंग में जाकर लंबी पूछताछ की है. उनके गार्ड का फायरिंग का वीडियो सामने आया था उस संदर्भ में पूछताछ हुई है एवं कोचिंग पर हमला मामले में भी उनसे पूछताछ हुई है आज फिर पूछताछ हो सकती है.
फायरिंग मामले में उनके दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है. खान सिर के कोचिंग पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने आरोप लगा था की पांच से छह राउंड फायरिंग हुई है लेकिन अब वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है की उनके गार्ड ही फायरिंग कर रहे थे.
कोचिंग पर हमला मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की
गोली चलने का दावा किया लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की. खान सर के गार्ड पर फायरिंग का आरोप, वीडियो वायरल हो चुका है और अब खान सर के दोनों बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए.
खान सर से आज फिर पूछताछ होगी
खान सर से 5 जून को भी पूछताछ हो सकती है. ज्ञानबिंदू कोचिंग ने आरोप लगाया है कि फायरिंग हमने कराई, यह गलत था. सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ हो गया है.