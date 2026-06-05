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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir Coaching Case Live: खान सर का दांव पड़ेगा उल्टा! लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

Khan Sir Coaching Case Live: खान सर का दांव पड़ेगा उल्टा! लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

Khan Sir Coaching Case News Live Updates: फैजल खान उर्फ खान सर का दांव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 05 Jun 2026 11:50 AM (IST)

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Khan Sir Coaching Shooting Case Live Updates Security Guards CCTV Video Raushan Sir Bihar Hindi News Khan Sir Coaching Case Live: खान सर का दांव पड़ेगा उल्टा! लटक रही गिरफ्तारी की तलवार
Khan Sir Coaching Shooting Case Live Updates
Source : ANI

Background

फैजल खान (खान सर) से पुलिस टीम ने उनके कोचिंग में जाकर लंबी पूछताछ की है. उनके गार्ड का फायरिंग का वीडियो सामने आया था उस संदर्भ में पूछताछ हुई है एवं कोचिंग पर हमला मामले में भी उनसे पूछताछ हुई है आज फिर पूछताछ हो सकती है.

फायरिंग मामले में उनके दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है. खान सिर के कोचिंग पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने आरोप लगा था की पांच से छह राउंड फायरिंग हुई है लेकिन अब वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है की उनके गार्ड ही फायरिंग कर रहे थे.

कोचिंग पर हमला मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

11:03 AM (IST)  •  05 Jun 2026

पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की

गोली चलने का दावा किया लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की. खान सर के गार्ड पर फायरिंग का आरोप, वीडियो वायरल हो चुका है और अब  खान सर के दोनों बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए.

11:02 AM (IST)  •  05 Jun 2026

खान सर से आज फिर पूछताछ होगी

खान सर से 5 जून को भी पूछताछ हो सकती है. ज्ञानबिंदू कोचिंग ने आरोप लगाया है कि फायरिंग हमने कराई, यह गलत था. सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ हो गया है.

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