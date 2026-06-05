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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर मामले पर मंत्री रामकृपाल यादव की दो टूक, 'विद्या मंदिर है, लाठी मंदिर या पिस्तौल…'

खान सर मामले पर मंत्री रामकृपाल यादव की दो टूक, 'विद्या मंदिर है, लाठी मंदिर या पिस्तौल…'

Khan Sir Coaching News: रामकृपाल यादव का कहना है कि लड़ाई-झगड़ा ठीक नहीं है. कोचिंग को व्यवसाय की नजर से नहीं देखना चाहिए. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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पटना के मुसल्लहपुर में खान सर (Khan Sir) के कोचिंग के बाहर हुई घटना की जांच जारी है. पुलिस ने एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किया है तो दूसरी ओर बीते गुरुवार (04 जून, 2026) को खान सर से भी पूछताछ हुई है. इस मामले में नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है. तेज प्रताप यादव से लेकर मंत्री अशोक चौधरी तक इस पर बोल चुके हैं. अब मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ी बात कही है.

शुक्रवार (05 जून, 2026) को रामकृपाल यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा, "बहुत लड़ाई-झगड़ा हो रहा है… बच्चा सब पढ़ने जाता है कि लड़ाई-झगड़ा करने… ये सब ठीक नहीं है… ये जो कोचिंग संस्थान हैं… इसको लोगों को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू (व्यवसाय की नजर से...) से नहीं देखना चाहिए." 

उन्होंने आगे कहा, "जो अशांत वातावरण हुआ है ये उचित नहीं है. बच्चों में उसका संदेश ठीक नहीं जा रहा है. विद्या मंदिर है, लाठी मंदिर या पिस्तौल मंदिर नहीं न है… सरकार इन सब चीजों को देख रही है… कानून को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."

यह भी पढ़ें- कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर क्यों समर्थन दे रहे हैं मनोज झा? RJD सांसद ने खुद दिया जवाब

गांधी मैदान में किया गया पौधारोपण

दूसरी ओर रामकृपाल यादव ने कहा, "5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं. आज भी इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में पौधारोपण किया गया... प्रधानमंत्री मोदी के सपने, सोच को हमने धरातल पर उतारा है. पर्यावरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी मनुष्य बचेगा..."

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा, "प्रधानमंत्री ने और भाजपा ने पूरे देश के प्रत्येक बूथ पर 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पेड़ लगाने का निर्णय लिया है. आज सभी जगह पौधारोपण करें. अपने पूर्वजों के नाम पर पेड़ लगाएं... आज बिहार में वन क्षेत्र 15% के आसपास है... पर्यावरण दिवस पर हम स्वच्छता का संकल्प लें, पेड़ लगाने का संकल्प लें, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें और बीजेपी आज के दिन पूरे बिहार में 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम कर रही है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Ram Kripal Yadav Patna Khan Sir Khan Sir Coaching BIHAR NEWS
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