'इसमें मेरा नहीं, लोगों का ही नुकसान है', बिहार की जनता से नाराज दिखे प्रशांत किशोर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जन सुराज प्रमुख ने कहा, पूरा देश बिहार के सीएम पर हंस रहा है.

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने राज्य की NDA सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम ऐसे लोग को बनाया है जिसका असर बिहार के बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दोबारा बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है.

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बिहार की जनता ने उन्हें लीडर बना दिया है, हिंदू-मुसलमान की भावना में बहकर लोगों ने बना दिया. हमने जिसपर गंभीर आरोप लगाए फिर भी सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को सीएम बना दिया तो बिहार में लोगों की क्या दुर्दशा है? क्या आपके गांव और इलाके में पढ़ाई सुधर गई? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? आपको जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है या नहीं? कानून व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है या नहीं?"

Gopalganj, Bihar: Jan Suraaj chief Prashant Kumar says, "... If such people are being made leaders again, then it is not Prashant Kishor’s life that will be affected, but the lives of Bihar’s children will be affected. Across the country, people are laughing that Bihar has such a… pic.twitter.com/BFYJQGVKMu — IANS (@ians_india) June 4, 2026

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'देश के लोग बिहार CM पर हंस रहे'

जन सुराज के प्रमुख ने बिहार की जनता से कहा, "अगर आपने आरोपों के बावजूद ऐसे लोगों को फिर से नेता बना दिया तो इससे प्रशांत किशोर के जीवन पर असर नहीं पड़ेगा. उससे बिहार के बच्चों के जीवन पर असर पड़ेगा. पूरे देश में लोग हंस रहे हैं कि बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसे न विषय का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है और न ही व्याकरण का ज्ञान है."

पीके ने आगे कहा, "बाकी सब तो छोड़िए, इस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का नाम तक नहीं पता है. ऐसे में जब बिहारियों को लोग बेवकूफ कहते हैं, हम लोगों के नाम पर हंसते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग बिहारियों को क्यों गाली दे रहे हैं. आप ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे तो स्वाभाविक है लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे."

प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार का सियासी तापमान बढ़ सकता है. जाहिर है कि सत्तापक्ष की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिले. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीके के इस बयान पर बीजेपी या JDU क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

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