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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur Bypoll Election 2026: प्रशांत किशोर लड़ेंगे अपना पहला चुनाव? BJP का गढ़ बांकीपुर सीट फाइनल, ऐलान बाकी

Bankipur Bypoll Election 2026: प्रशांत किशोर लड़ेंगे अपना पहला चुनाव? BJP का गढ़ बांकीपुर सीट फाइनल, ऐलान बाकी

Bankipur Bypoll Election 2026: 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा. तीन अगस्त को मतगणना होगी. गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को ही चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा की गई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर ही लिया. गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को पटना में पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (Manoj Bharti) ने मीडिया को जानकारी दी कि बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से होने वाले उपचुनाव में पार्टी उतरेगी.

मनोज भारती का कहना है कि पांच जुलाई को कोर कमेटी की बैठक होगी. इसके बाद निर्णय लेकर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा. 

इस मौके पर पूर्व एमएलसी और जन सुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा की जनता की इच्छा है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें. हम लोगों ने भी मन बनाया है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की जाएगी.

जन सुराज की ओर से यह घोषणा तब की है जब गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को ही चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा जबकि तीन अगस्त को मतगणना होगी. 

2025 के चुनाव में भी उतरने की थी चर्चा

सूत्रों की मानें तो प्रशांत किशोर उम्मीदवार हो सकते हैं. वो अगर लड़े तो प्रशांत किशोर के लिए यह पहला मौका होगा जब वे चुनावी मैदान में उतरेंगे. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके उतरने की चर्चा थी लेकिन नहीं लड़े थे. 

2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रशांत किशोर ने खुद के दम पर सरकार बनाने का दावा किया था. हालांकि जब चुनावी नतीजे आए तो प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा. एक भी सीट पर जीत नहीं हुई. सबसे अधिक फायदा एनडीए को हुआ था. 202 सीटों पर एनडीए ने परचम लहराया.

बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास क्या है?

बांकीपुर सीट की बात करें तो साल 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी की ही जीत होती रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है. नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से लगातार चार बार विधायक चुने गए हैं. उनके निधन के बाद साल 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन जीते और तब से वह लगातार इसी सीट से विधायक बनते आ रहे थे.

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन की बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, किस दिन होगी वोटिंग? जानें

लगातार बांकीपुर के लोगों के साथ चर्चा कर रहे पीके

बता दें कि बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं. इस दौरान वे एक तरफ सरकार पर हमला करते हैं तो दूसरी ओर लोगों को यह भी बताते हैं कि बांकीपुर सीट से बीजेपी को हराकर पीएम मोदी और अमित शाह तक संदेश पहुंचाएं कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से जनता खुश नहीं है. पीके ने इस चर्चा के दौरान कई बार कहा है कि ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटन दबाने से ही बिहार में सुधार होगा.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव बोले- 'मैसेज भेजा गया, तब…'

Published at : 02 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
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