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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा: घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, लाखों की डकैती, सड़क पर उतरे ग्रामीण

नवादा: घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, लाखों की डकैती, सड़क पर उतरे ग्रामीण

Nawada News In Hindi: नवादा में घर में घुसकर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और लूटपाट के दौरान पीटकर हत्या कर दी. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी की.

Written By : नूरनैन अली, एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Aug 2026 05:53 PM (IST)
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बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारडीहा गांव में शनिवार सुबह बुजुर्ग महिला की हत्या और डकैती की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. 60 वर्षीय राजकुमारी देवी घर में अकेली थीं. आरोप है कि अपराधियों ने घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाया और लूटपाट के दौरान विरोध करने पर बेरहमी से पीटा. सिर में गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी घर से सामान लेकर फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक, राजकुमारी देवी के परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते थे. उनका बेटा दुबई में निजी नौकरी करता है. शनिवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और महिला बाहर नहीं दिखाई दीं तो आसपास के लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर लोग घर के अंदर पहुंचे तो राजकुमारी देवी बंधी हुई अवस्था में मिलीं. उनके शरीर पर चोट के निशान थे और सिर पर गंभीर चोट लगी थी.

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10 लाख की लूट

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर से बड़ी मात्रा में सामान गायब है. शुरुआती अनुमान में करीब 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लूटे जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन परिवार के सदस्यों के पहुंचने के बाद ही हो सकेगा.

विरोध करने पर पीटा, सिर में गंभीर चोट से मौत

आरोप है कि बदमाशों ने पहले महिला को बंधक बनाया और फिर घर में लूटपाट शुरू कर दी. महिला ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी पिटाई कर दी. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही नारदीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के साथ महिला से मारपीट और हत्या की वारदात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

हत्या से भड़का आक्रोश, नारदीगंज रोड पर जाम और आगजनी

बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने नारदीगंज रोड को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी करते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं. लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 15 Aug 2026 05:48 PM (IST)
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