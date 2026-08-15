नवादा: घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, लाखों की डकैती, सड़क पर उतरे ग्रामीण

बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारडीहा गांव में शनिवार सुबह बुजुर्ग महिला की हत्या और डकैती की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. 60 वर्षीय राजकुमारी देवी घर में अकेली थीं. आरोप है कि अपराधियों ने घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाया और लूटपाट के दौरान विरोध करने पर बेरहमी से पीटा. सिर में गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी घर से सामान लेकर फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक, राजकुमारी देवी के परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते थे. उनका बेटा दुबई में निजी नौकरी करता है. शनिवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और महिला बाहर नहीं दिखाई दीं तो आसपास के लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर लोग घर के अंदर पहुंचे तो राजकुमारी देवी बंधी हुई अवस्था में मिलीं. उनके शरीर पर चोट के निशान थे और सिर पर गंभीर चोट लगी थी.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के 'बौद्धिक नक्सली' बयान पर चिराग का समर्थन, बोले- सावधान रहें

10 लाख की लूट

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर से बड़ी मात्रा में सामान गायब है. शुरुआती अनुमान में करीब 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लूटे जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन परिवार के सदस्यों के पहुंचने के बाद ही हो सकेगा.

विरोध करने पर पीटा, सिर में गंभीर चोट से मौत

आरोप है कि बदमाशों ने पहले महिला को बंधक बनाया और फिर घर में लूटपाट शुरू कर दी. महिला ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी पिटाई कर दी. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही नारदीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के साथ महिला से मारपीट और हत्या की वारदात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

हत्या से भड़का आक्रोश, नारदीगंज रोड पर जाम और आगजनी

बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने नारदीगंज रोड को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी करते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं. लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें- बदलेगी बिहार की तस्वीर, CM सम्राट चौधरी का 5 लाख करोड़ निवेश का ऐलान