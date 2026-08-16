रौशन यादव के परिवार से मिले प्रशांत किशोर, जेल में हुई थी मौत

बांकीपुर विधानसभा के विधायक एवं जनसुराज पार्टी के सुत्रधार प्रशांत किशोर मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र स्थित परकौली गांव के राणा टोल पहूंचे. अपने काफिले के साथ शनिवार की शाम को मधुबनी जिले के अरेर थाना स्थित परकौली पंचायत के राणा टोल प्रशांत किशोर का काफिला जैसे ही पहुंचा मंडल कारा मे हुई रौशन कुमार के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई.

प्रशांत किशोर बीते दिनों मंडल कारा में बंदी रौशन कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे. जहां उन्होंने मृतक की मां और बहन से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. इस दौरान परिजनों ने रौशन की मौत से जुड़े घटनाक्रम और अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराया.

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प्रशांत किशोर ने परिजनों से मामले को सुना

परिजनों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने मामले को गंभीरता से सुना और पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. इस दौरान मृतक के परिजनों की आंखें नम नजर आईं. प्रशांत किशोर के राणा टोल पहुंचने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवो से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए.

इस दौरान लोगों ने प्रशांत किशोर के समक्ष मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी. लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रौशन कुमार यादव की मौत की परिस्थितियों की पूरी जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए.

परिजनों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर का काफिला मधुबनी एसएसपी से मिल कर मंडल कारा मे 19 वर्षीय रौशन कुमार यादव की संदिग्ध मौत को लेकर त्वरित जांच कर कार्रवाई की मांग करने को लेकर मधुबनी के लिए रवाना हो गए.

मामले पर एसएसपी से मिले प्रशांत किशोर

मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 25 अगस्त तक कार्रवाई नहीं की गई गया तो वे दोबारा मधुबनी आएंगे. उन्होंने कहा कि रौशन यादव को गिरफ्तार कर अरेर थाना की जगह रहिका थाने में क्यों रखा गया? जहां उनको टॉर्चर और मारा गया. पुलिस कस्टडी में हुई मौत का कारण पुलिस आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ये हत्या है.

परिजनों की मांग है कि इस बात की जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी पाए जाते हैं, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. इस दौरान काफिले में सैकड़ों लोग साथ चल रहे थे. जिसमें प्रमुख लोगों में जिला अध्यक्ष अनिलकुमार मिश्रा, जिला महा मंत्री शमशुलहक, संभावित मुखिया प्रत्याशी जन सुराज संतोष मिश्रा, गोपाल झा, समाजसेवी संजय कुमार मिश्र, रुपम कुमारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे.

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